Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Назначить Саакашвили Михаила Николозовича головой исполнительного комитета реформ», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Офиса президента.

Зеленский поздравил Саакашвили с назначением на должность. «Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», – приводятся слова главы государства в сообщении.

Отмечается также, что документом вносятся изменения в указы президента по единой государственной политике реформ на Украине, обеспечению деятельности национального совета реформ и исполнительного комитета реформ и положение о национальном совете реформ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в правительстве страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала рассмотрение Киевом кандидатуры Саакашвили неприемлемым и вызывающим полное непонимание. Власти Грузии пригрозили отозвать посла с Украины, если Саакашвили будет назначен на любую должность в этой стране.

В Кремле отмечали, что возможное назначение будет делом самих украинцев, при этом в целом участие Саакашвили в политике назвали «очень плохой приметой».