Грузия отзовет посла на Украине в случае назначения Саакашвили на любую должность

Власти Грузии заявили, что отзовут посла с Украины, если экс-президент Михаил Саакашвили будет назначен на любую должность в этой стране. Такое назначение станет «оскорблением народов двух стран», заявили в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «назначение Саакашвили не только на пост вице-премьера Украины, но и на любую должность в исполнительной власти этой страны станет оскорблением народов двух стран».

Исполнительный секретарь правящей партии, депутат Ираклий Кобахидзе заявил, что для Грузии «принципиально важно, чтобы Саакашвили не занял ни одну публичную должность на Украине».

«Назначение Саакашвили на любую должность на Украине будет расценено нами как недружественный шаг», – сказал он.

«Власти Украины знают о том, что экс-президент Грузии заочно осужден за тяжкие преступления», – отметил исполнительный секретарь «Грузинской мечты».

Вице-премьер, министр юстиции Теа Цулукиани подтвердила, что Грузия отзовет посла, если Украина все же назначит «криминала» Саакашвили.

«Как минимум для консультаций, – сказала она. – Но все дипломаты и не только они понимают, что будет означать этот шаг на дипломатическом языке».

Накануне с крайне жестким заявлением в адрес Киева из-за Саакашвили выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

На прошлой неделе Саакашвили заявил, что Киев предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ, а также сообщил, что согласился принять предложение.

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил Украине письмо, в котором назвал назначение Саакашвили фактором, способным «сотрясти отношения двух государств». Сообщалось, что власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины.

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