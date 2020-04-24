Грузия напомнила Верховной раде о преступлениях Саакашвили

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил украинскому коллеге Дмитрию Разумкову письмо, в котором назвал предстоящее назначение украинским вице-премьером экс-президента Грузии Михаила Саакашвили фактором, способным «сотрясти отношения двух государств и институтов». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Арчил Талаквадзе напомнил в обращении, что Саакашвили заочно признан виновным в Грузии по «ряду серьезных, тяжелых обвинений». Эти обвинения подтверждены всеми судебными инстанциями, отметил грузинский спикер.

ТАкже Талаквадзе заявил об ответственности бывшего президента Грузии, заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы, обвиненного в системных нарушениях прав человека, корыстном использовании служебного положения, ограничениях свободы слова, ущемлении прав частной собственности.

Говоря о возможном ущербе для грузино-украинских отношений, председатель парламента Грузии отметил, что перед двумя странами стоят «общие вызовы и цели по восстановлению территориальной целостности, вступлению в НАТО и Евросоюз».

По его словам, на Украине при принятии решения по Саакашвили должны понимать озабоченность граждан Грузии.

Ранее глава украинской пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Грузия не вправе указывать Украине, назначать ли экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в правительство страны.

Тем времем власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины из-за возможного назначения экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером на Украине.

В Тбилиси считают, что отношениям Грузии и Украины будет нанесен серьезный удар из-за экс-президента Михаила Саакашвили.