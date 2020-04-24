В Киеве завили об отсутствии у Грузии права выступать против назначения Саакашвили

Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Грузия не вправе указывать Украине, назначать ли экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в правительство страны.

«Почему Грузия так нервничает?... Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует... Это просто попытка осуществлять давление», – заявил Арахамия в украинских СМИ, передает ТАСС.

Он напомнил, что Украина является суверенным государством, никакая страна в мире не должна указывать Киеву, кого назначать или не назначать на пост вице-премьера.

В случае, если у Киева будут «дипломатические проблемы» при назначении Саакашвили, то у Грузии проблемы будут «еще сильнее».

«Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: «У вас будут дипломатические проблемы». Это Грузия. Надо об этом не забывать», – добавил депутат.

Арахамия отметил, что сам является грузином, и знает об отношении к нему на родине.

«Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим, это гостеприимная страна», – сказал политик.

Ранее власти Грузии рассматривали вопрос отзыва посла с Украины из-за возможного назначения экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером на Украине.

В Тбилиси считают, что отношениям Грузии и Украины будет нанесен серьезный удар из-за экс-президента Михаила Саакашвили.