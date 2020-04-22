Зеленский нашел Украине новую проблему

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22 апреля, среда  |  Последнее обновление — 22:04  |  vz.ru
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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Трамп превратил Открытое небо в предмет торга

Договор по открытому небу позволял нашей боевой авиации летать над резиденциями ТрампаФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Администрация США, похоже, решила разорвать ДОН – Договор по открытому небу, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Москва пытается сохранить документ. Защищают ДОН, как ни странно, и главные русофобы Америки – лидеры демократов, называя его удобным «инструментом» для слежки за Россией. Удастся ли оппонентам отговорить Трампа от очередной авантюры? Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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США создают для России новую стратегическую угрозу с моря

США способны в массовом порядке выставлять морские мины с самолетовФото: STAFF SGT. RUSS POLLANEN/U.S. Air Force
ВМС США планируют выпуск новой морской торпеды, предназначенной атаковать подводные лодки – прежде всего российские, разумеется. Более того, сегодня американцы ударными темпами взялись за восстановление своих минных сил, причем на новой технологической основе. Это очень опасно для любого из их противников – и особенно для России. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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Как пандемии меняли существующий мир

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Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
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              Зеленский нашел Украине новую проблему

              Скандальный Саакашвили принесет Зеленскому массу проблем и внутри страны, и за рубежом   22 апреля 2020, 21:40
              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков,
              Наталья Макарова

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              Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может в пятницу получить пост в правительстве Украины. Владимир Зеленский предложил ему курировать реформы в стране. Саакашвили уже готов представить в Раде свою «программу неотложных изменений». Но эксперты считают, что назначение скандального политика на высокий пост принесет Зеленскому проблемы как внутри страны, так и ухудшит положение Киева за рубежом.

              Бывший президент Грузии и бывший глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили сообщил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером страны по реформам. Ранее СМИ сообщали, что Саакашвили намерен выдвинуться кандидатом на пост мэра Одессы от партии «Слуга народа». «Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам», – написал Саакашвили.

              По его словам, у него была «очень содержательная и полезная беседа» с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, на протяжении которой они «детально обсудили все вопросы, связанные с возможной работой в правительстве». Саакашвили добавил, что рассматривает это предложение «с очень большой ответственностью». Также он пообещал представить в Верховной раде «программу неотложных изменений».

              Слова Саакашвили подтвердил замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгений Кравчук. В разговоре с «Интерфаксом» политик заявил, что вопрос о назначении Саакашвили могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной рады 24 апреля. Позже в среду в пресс-службе офиса президента сообщили о прошедшей встрече Зеленского с Саакашвили, на которой бывший грузинский лидер поделился своими идеями о развитии страны. При этом сам Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства.

              В 2015 году Саакашвили стал главой администрации Одесской области и получил украинское гражданство. Через полтора года губернатор начал публично обвинять тогдашнего президента Петра Порошенко в коррупции. Вслед за этим в 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. В феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года, но в мае 2019-го новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство.

              В Грузии считают ошибкой решение назначить Саакашвили, в отношении которого в Тбилиси возбуждены уголовные дела. «Это недружественный жест, не соблюдается элементарное приличие в двусторонних отношениях», – сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Петрэ Мамрадзе.

              Эксперт указывает, что Саакашвили способен только на пиар, а не работу. Напомним, что во время выдворения Саакашвили с территории Украины тот всячески старался сделать процесс публичным и скандальным. После попыток властей запретить ему въезд в страну, Саакашвили проник на украинскую территорию со стороны Польши. А затем, в частности, спасался от силовиков на крыше своего дома и даже грозился спрыгнуть, чтобы не попасть им в руки. Он также призывал своих сторонников выходить на Майдан. Все это происходило на глазах многочисленных журналистов.

              «Однажды украинцы в этом убедились. Теперь допускают ошибку повторно. Никакой стабилизации Украине от приглашения Саакашвили я не вижу», – сказал политолог, добавляя, что Зеленский «получит новую проблему» с учетом плохих отношений между министром МВД Украины Арсеном Аваковым и экс-президентом Грузии.

              Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе предсказала осложнение отношений Киева с Тбилиси и Москвой в случае назначения Саакашвили вице-премьером. «На Украине Саакашвили обязательно провалится, но до этого он успеет набрать определенную популярность своим популизмом. А когда провалится, обвинит в этом других», – заявила политик.

              В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков считает, что теперь вопрос лишь в том, когда Зеленский и Саакашвили разругаются. «У Саакашвили в этом опыт большой – и с Порошенко, и с Аваковым. Трудно допустить, что он сработается и с нынешними, – написал Пушков в своем Twitter.  – Давно что-то в Киеве не прятались Миши на крыше».

              «Владимир Зеленский совсем не понимает своих задач и не понимает, чего можно ожидать от такого персонажа, как Саакашвили», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

              Погребинский, впрочем, не считает восстановление позиций Саакашвили в Киеве решенным делом. «Я примерно на 70% уверен, что экс-главу Грузии не назначат вице-премьером Украины. Не думаю, что такое решение понравится нынешней администрации Белого дома. У Саакашвили больше связей с командой демократов США и американским финансистом Джорджем Соросом», – полагает украинский политолог.

              Также не исключено, что Саакашвили может быть связан с европейскими или американскими силовыми структурами, спецслужбами, и этот фактор может способствовать его возвращению в украинскую власть, добавил Погребинский. «В любом случае при назначении Саакашвили влияние команды американских демократов на происходящее в Киеве увеличится. Это будет беда и для самого Зеленского, и для Украины. Хотя и сейчас так все скверно, что ухудшить это даже самому Саакашвили не под силу», – констатировал политолог.

              Приход экс-президента Грузии на новую должность в Киеве плачевно отразится и на перспективах восстановления российско-украинских отношений, считает собеседник. «Это будет плохой сигнал для урегулирования ситуации на востоке страны и не только. Для Кремля это будет сильный аргумент, что с этим «фруктом никакой компот не сваришь», потому нет смысла с ним вести дела, и может быть шаг к полному отказу от коммуникации с Зеленским», – подчеркнул Погребинский.

              Если сильно постараться, можно увидеть в этом назначении позитивные моменты, рассуждает эксперт. «Например, увеличится вероятность того, что экс-президент Украины Петр Порошенко станет подсудимым и ответит за коррупцию, ведь он враг Саакашвили», – отметил Погребинский.

              Но не факт, что очередное возвращение Саакашвили будет долгим, учитывая предыдущие эпизоды его биографии, добавил Погребинский. «Саакашвили уже через полгода станет врагом Зеленского», – прогнозирует киевский эксперт.


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