Погребинский: Назначение Саакашвили приведет к отказу Москвы от коммуникации с Зеленским

«Саакашвили уже через полгода станет врагом Зеленского», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о поступившем ему предложении стать вице-премьером по вопросам реформ в украинском правительстве.

«Владимир Зеленский совсем не понимает своих задач и не понимает, чего можно ожидать от такого персонажа, как Саакашвили», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В среду экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили написал в Facebook, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве. Источник в офисе украинского президента сообщил агентству «Интерфакс-Украина»: Зеленский встретился с Саакашвили и «пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины». Бывшему одесскому губернатору было предложено поделиться разработками с Верховной радой и кабмином Украины.

Ранее появились сообщения, что Саакашвили намерен выдвинуться кандидатом на пост мэра Одессы от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Напомним, что пребывание Саакашвили на Украине в 2015-2017 годах (в том числе в должности советника президента Петра Порошенко и главы Одесской обладминистрации) сопровождалось многочисленными конфликтами с представителями украинской элиты, не исключая и самого Порошенко, пригласившего экс-президента Грузии на Украину. Политическая карьера Саакашвили на предыдущем этапе завершилась лишением его украинского гражданства и выдворением из страны. В мае прошлого года Зеленский вернул гражданство опальному экс-губернатору.

Погребинский, впрочем, не считает восстановление позиций Саакашвили в Киеве решенным делом. «Я примерно на 70% уверен, что экс-главу Грузии не назначат вице-премьером Украины. Не думаю, что такое решение понравится нынешней администрации Белого дома. У Саакашвили больше связей с командой демократов США и американским финансистом Джорджем Соросом», – полагает украинский политолог.

Также не исключено, что Саакашвили может быть связан с европейскими или американскими силовыми структурами, спецслужбами, и этот фактор может способствовать его возвращению в украинскую власть, добавил Погребинский. «В любом случае при назначении Саакашвили влияние команды американских демократов на происходящее в Киеве увеличится. Это будет беда и для самого Зеленского, и для Украины. Хотя и сейчас так все скверно, что ухудшить это даже самому Саакашвили не под силу», – констатировал политолог.

Приход экс-президента Грузии на новую должность в Киеве плачевно отразится и на перспективах восстановления российско-украинских отношений, считает собеседник. «Это будет плохой сигнал для урегулирования ситуации на востоке страны и не только. Для Кремля это будет сильный аргумент, что с этим «фруктом никакой компот не сваришь», потому нет смысла с ним вести дела, и может быть шаг к полному отказу от коммуникации с Зеленским», – подчеркнул Погребинский.

Если сильно постараться, можно увидеть в этом назначении позитивные моменты, рассуждает эксперт. «Например, увеличится вероятность того, что экс-президент Украины Петр Порошенко станет подсудимым и ответит за коррупцию, ведь он враг Саакашвили», – отметил Погребинский.

Но не факт, что очередное возвращение Саакашвили будет долгим, учитывая предыдущие эпизоды его биографии, добавил Погребинский. «Саакашвили уже через полгода станет врагом Зеленского», – прогнозирует киевский эксперт.

Добавим, что не далее как в этот понедельник Саакашвили обратился к властям Грузии с призывом предоставить ему официальные полномочия, чтобы он смог ездить в США и в столицы Европы и проводить переговоры по привлечению в Грузию финансов. Это заявление вызвало крайне негативную реакцию в Тбилиси.

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД предсказала осложнение отношений Киева не только с Москвой, но и с Тбилиси в случае назначения Саакашвили на вице-премьерский пост.

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