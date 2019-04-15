Саакашвили сделал для себя важное политическое открытие

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15 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:49  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Что значат для России политические перемены в Финляндии

Финляндия ищет новый политический маршрутФото: KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС
Противники миграции, националисты и евроскептики, собравшиеся под брендом «Истинных финнов», заняли второе место на выборах в финский парламент. У этой «нерукопожатной» партии лишь на одно депутатское кресло меньше, чем у победивших социал-демократов. Правящая умеренная коалиция потерпела чувствительное поражение. Есть ли опасность, что отношения страны Суоми с Россией ухудшатся? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Пока существует майданная Украина – будет война

Дмитрий Родионов, политолог
Вопрос освобождения Мариуполя был вопросом нескольких дней, его и освобождать не надо было – украинские бойцы его сами оставили. А дальше Славянск, Краматорск, границы областей... И как знать, где в итоге остановилась бы линия фронта, если бы не вмешались внешние силы. Подробности...
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Сегодня пал альт-глобализм

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Некоторые мейнстримные западные СМИ полагают, что Ассанж, Гринвальд и иже с ними стали эдакими «полезными идиотами», оказавшими невольную помощь западным национал-популистам. Но, на мой взгляд, дело обстоит иначе. Подробности...
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Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запад так старательно насаждал в мире нигилизм по отношению к государству, безоговорочный приоритет либеральной политкорректности над замшелыми традициями законности, что добился впечатляющих «всходов» внутри себя самого. Подробности...
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            Саакашвили сделал для себя важное политическое открытие

            Михаил Саакашвили начал что-то подозревать   15 апреля 2019, 21:20
            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
            Текст: Петр Акопов

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            Михаил Саакашвили, казалось бы, уже ничем не может нас удивить. Но бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области все же удается привлекать к себе внимание громкими заявлениями. В этот раз он обнаружил, что Западу, оказывается, не нужны успешные Украина и Грузия. Что подвигло его на столь неожиданное открытие?

            Дважды лишившийся гражданства Михаил Саакашвили ждет в Польше окончания украинских выборов – обещая вернуться в Киев сразу же после ухода Петра Порошенко. А пока что он делится своими соображениями о политике с почтенной публикой. Месяц назад он опубликовал в американском Foreign Policy статью с предупреждением Западу – Россия готовится напасть на Европу! Но не там, где все ждут, не в Прибалтике или на Украине – а на севере, напав на Швецию или Финляндию.

            Увы, достойной реакции на пророчества Саакашвили со стороны Запада не последовало. Если, конечно, не считать ею приезд на Международный арктический форум в Санкт-Петербурге руководителей четырех северных стран, включая не только президента Финляндии (он и так частый гость в России), но и премьер-министра Швеции, у которого вообще до этого не было ни одной встречи с Путиным.

            Возможно, конечно, что Стефан Левен специально прилетел к Путину, чтобы высказать свое возмущение планируемому русскими захвату острова Готланд (как предупреждал Саакашвили), но эти сведения пока что являются дипломатической тайной.

            То ли черная неблагодарность Запада, не удостоившего внимания аналитику Саакашвили, то ли долгое сидение в Варшаве – но что-то подвигло бывшего президента Грузии на новые заявления. Столь же неординарные, как и предыдущие, однако с совершенно нетипичным для него смыслом.

            Оказывается, Западу не нужна успешная Украина. Ее рассматривают лишь как сырьевой придаток и экспортера рабочей силы. Об этом Саакашвили рассказал своим сторонникам, перед которыми он выступал в Варшаве:

            «Слишком успешная Украина никому не нужна. Не будем себя обманывать. Так же как слишком успешная Грузия никому не нужна была. Всегда у всех, в том числе у западных стран, с одной стороны, есть, конечно, Путин, для которого вообще Украина не нужна, это анахронизм, зачем вообще она существует, он не понимает. Но с другой стороны, есть Запад, у которого тоже колониальный подход. Да, пусть будет Украина, но где-то на задворках.

            Зачем им украинское авиастроение, космические вещи – им нужны украинцы как рабочая сила, им нужны украинцы как придаток аграрный».

            Надо же – какое важное открытие сделал для себя бывший советский студент-международник Михаил Николаевич! Западу не нужны сильные Украина и Грузия – у него колониальный подход к этим государствам. А мы-то думали, что планы по атлантизации Украины и Грузии, то есть их включению в зону влияния Запада и даже состав НАТО, носят исключительно гуманистический характер: надо же как-то спасать украинцев и грузин от постоянно висящей над ними русской угрозы! Вырвать, так сказать, их из лап русского медведя, только и ждущего удобного случая, чтобы утащить их обратно в свою тоталитарную и некомфортабельную сибирскую берлогу. И Михаил Саакашвили уже не одно десятилетие был тем отважным бойцом, который вел эту неравную борьбу с русским империализмом – и сильно пострадал в этой борьбе.

            А теперь вдруг – «колониальный подход Запада», да еще и через запятую с Путиным. Получается, что Саакашвили их чуть ли не уравнивает?

            Нет, понятно, что до признания очевидного – что Грузия получила свою современную государственность только в составе СССР, а сохранила себя как нацию только в составе Российской империи, и никакого колониального подхода к себе не испытывала ни в советские, ни в имперские годы – еще далеко. Как и до осознания того факта, что Украина – это действительно часть большой России. И если тут и говорить о колониальной политике, то только в том смысле, что жители той территории, что сейчас называется Украина, за тысячелетие нашей истории освоили, будучи частью русского народа, пространство от Дона до Камчатки.

            Это Саакашвили и так все знает (точнее, знал, когда учился в советской школе и киевском университете). Но потом он говорил совершенно противоположные вещи – про русский колониализм и то, что «Запад нам поможет». Мол, Грузия и Украина должны на всех парах интегрироваться в западный мир, обрубая связи с миром русским, империалистическим.

            Откуда теперь такое прозрение – пусть и частичное? Да еще и вызвавшее резкую реакцию на исторической родине – грузинские власти упрекнули в антизападной политике всю партию сторонников Саакашвили, «Единое национальное движение». А глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель, естественно, сказал, что «Евросоюзу нужны как можно более сильные Грузия и Украина».

            Можно, конечно, объяснить заявление Саакашвили каким-нибудь «хитрым планом». Мол, он просто готовит почву для своего возвращения на Украину. А там, учитывая близкую победу Зеленского, начнется новый этап политической борьбы и новая власть перестанет уже так беззастенчиво эксплуатировать лозунг «Запад нам поможет».

            Но, боюсь, все гораздо проще – Михаил Саакашвили просто, мягко говоря, недостаточно умен. То есть осознание того, что Западу нужны не конкуренты (пускай и локальные – например, украинское сельское хозяйство), а доноры (рабочей силы, например), не сильные Украина и Грузия, а просто Украина и Грузия, вырванные из русского мира, пришло к нему только сейчас. И он спешит поделиться им со своими сторонниками – всегда ведь хочется рассказать о том, какая умная мысль пришла тебе в голову.

            Теперь следует ждать, когда же Саакашвили осознает, что Украина, как и Грузия, вообще нужны Западу практически исключительно и только в качестве анти-России, инструмента ослабления и сдерживания России, плацдарма против России – это будет удивительное по своей силе прозрение Михаила Николаевича.


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