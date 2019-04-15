Саакашвили высказался о «колониальных подходах Запада» к Украине и Грузии

Официальный Тбилиси подверг резкой критике экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который на встрече с украинской диаспорой в Варшаве заявил о «колониальных подходах Запада» к Киеву и Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

Председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что «Саакашвили поставил знак равенства между российскими и западными подходами» по отношению к Грузии и Украине, когда сказал, что «крайне успешные Украина и Грузия» никому не нужны и что «с одной стороны, есть (президент России Владимир) Путин, а с другой – колониальные подходы Запада».

«Это люстрация Саакашвили и его партии «Единое национальное движение», их политика в реальности антизападная», – сказал глава фракции.

Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что слова Саакашвили укладываются в кампанию дезинформации против западных ценностей страны и ее государственных институтов.

Глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель также прокомментировал заявление Саакашвили, сказав, что «Евросоюзу нужны как можно более сильные Грузия и Украина».