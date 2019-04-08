Саакашвили потребовал от Порошенко вернуть ему украинское гражданство

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили записал видеообращение к действующему президенту Украины Петру Порошенко, потребовав восстановить его украинское гражданство до второго тура выборов.

«Слабо восстановить законность? Вернуть мне мой украинский паспорт и пустить меня на Украину?» – спросил Саакашвили в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Если вы не боитесь, если вы действительно такой смелый и решили измениться, у вас есть возможность так поступить, – добавил Саакашвили.

По его словам, у Порошенко «достаточно времени до второго тура президентских выборов (21 апреля – прим. ВЗГЛЯД), чтобы поступить по закону и по международному праву».

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Саакашвили пробыл гражданином Украины около двух лет. В июле 2017-го Порошенко лишил его гражданства Украины под предлогом указания заведомо неверной информации при его получении. Экс-главу Одесской области выдворили за пределы страны.

В начале апреля Саакашвили заявил, что планирует вернуться на Украину и восстановить гражданство, но своим приоритетом считает возвращение на родину.