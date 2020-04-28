Президента Грузии оскорбили действия Киева в отношении Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемым и вызывающим полное непонимание рассмотрение Киевом кандидатуры заочно осужденного на родине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В специальном заявлении Зурабишвили назвала Грузию и Украину «тесными стратегическими партнерами», но отметила, что возмущение Грузии по поводу предложенной Саакашвили должности «имеет основание», так как тот признан преступником не только Грузией, но и ЕСПЧ.

По ее словам, Грузия и Украина должны продолжать сотрудничество по вопросам интеграции в НАТО и ЕС, расширять потенциал экономической кооперации в Черном море и так далее.

«Мы должны быть солидарны по защите территориальной целостности и суверенитета наших стран, решению конфликтов, объединять усилия против оккупации», – сказала Зурабишвили.

«Не могу представить, как может быть так важен один человек, стоит ли из-за него Украине класть на чашу весов длительные отношения наших государств, отвергать наши институты и оскорблять наше общество», – заявила Зурабишвили.

При этом она выразила надежду на то, что в итоге стратегические интересы двух стран не будут принесены в жертву «узким политическим амбициям».

Она призвала совместно работать над «общими планами для НАТО и Евросоюза», отметив при этом, что теперь из-за Саакашвили между Грузией и Украиной возник «дефицит доверия».

На прошлой неделе Саакашвили заявил, что Киев предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ, а также сообщил, что согласился принять предложение. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил Украине письмо, в котором назвал назначение Саакашвили фактором, способным «сотрясти отношения двух государств». Сообщалось, что власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины. Правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД