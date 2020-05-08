Грузия отозвала посла из Киева для консультаций по Саакашвили

Грузия вызывает в Тбилиси посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций» из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой исполкома реформ в этой стране, заявил глава МИД Давид Залкалиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он подчеркнул, что, «Грузия не рассматривает вопрос разрыва дипломатических отношений с Украиной или пересмотра стратегического партнерства, однако вопросы вызывает решение стратегического партнера назначить на должность лицо, осужденное судебными инстанциями Грузии и разыскиваемое».

Саакашвили заочно осужден на родине на три и шесть лет лишения свободы, Киев его не выдает Тбилиси, несмотря на регулярные запросы.

«Необходимо рассмотреть совместно с послом, какие действия следует предпринять, чтобы ситуация не оказала негативное влияние на двусторонние отношения», – сказано в заявлении министра Давида Залкалиани.

Он отметил, что решение понизить уровень изначально предложенной должности для Саакашвили и назначение его главой исполнительного комитета реформ показывает скептическое отношение политического спектра Украины к этой персоне, при этом была учтена и позиция Грузии как стратегического партнера Украины.

«Однако в отношениях двух стран созданы определенные проблемы и необходимы консультации с послом для планирования дальнейших шагов», – заявил он.

Напомним, в пятницу Саакашвили рассказал о своем первом шаге на новом посту на Украине.

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