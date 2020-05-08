Саакашвили рассказал о своем первом шаге на новом посту на Украине

Михаил Саакашвили, которого президент Украины назначил председателем исполнительного комитета реформ, рассказал о своих обязанностях на посту.

«На первом этапе, что надо сделать, – это освободить бизнес от административного давления. Бизнес надо освободить от глупой регуляции», – сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала «1+1».

Комментируя вопрос медицинской реформы, он заявил, что нужно полностью менять систему, которая оказалась неэффективной в условиях коронавируса.

Саакашвили рассказал, что его кабинет будет находиться в офисе президента Украины на улице Банковой.

Накануне Зеленский 7 мая подписал указ о назначении экс- губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии главой исполнительного комитета реформ. До этого Саакашвили заявлял, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала рассмотрение Киевом кандидатуры Саакашвили неприемлемым и вызывающим полное непонимание. Власти Грузии пригрозили отозвать посла с Украины, если Саакашвили будет назначен на любую должность в этой стране.

В Кремле отмечали, что возможное назначение будет делом самих украинцев, при этом в целом участие Саакашвили в политике назвали «очень плохой приметой». В Госдуме уже предсказали провал Саакашвили в новой должности на Украине.

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