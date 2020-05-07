В Госдуме предсказали провал Саакашвили в новой должности на Украине

На посту главы исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили не добьется успеха, ведь ему не удалось этого сделать в более серьезном статусе. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Леонид Калашников, комментируя решение Владимира Зеленского назначить Саакашвили ответственным за реформы.

«В Грузии у Саакашвили была вся полнота власти, а теперь грузины мечтают посадить его за те реформы. Мы видели, как Саакашвили пытался провести экономические реформы на Украине при прежнем президенте Порошенко. У него либо не получилось, либо он наткнулся на полное непонимание своих методов», – сказал глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Депутат убежден, что в новом статусе «Саакашвили будет лишь советовать», а не управлять. «Но советчиков у президента Украины и так хватает. Ему бы побольше не советчиков, а политической воли, но никакой Саакашвили не даст ее Зеленскому», – считает Калашников.

Депутат также уверен, что назначение Саакашвили автоматически означает, что украинский лидер поссорился с Грузией, которая до сих пор считалась стратегическим партнером Украины.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. Документом вносятся изменения в другие указы по единой государственной политике реформ на Украине, обеспечению деятельности национального совета реформ и исполнительного комитета реформ и положение о национальном совете реформ. «Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом», – приводятся слова главы государства в сообщении.

Впрочем, никаких властных полномочий Саакашвили не получил. Фактически он стал лишь советником главы государства, поэтому это назначение не должен утверждать парламент, как в случае, если бы речь шла о должности в правительстве.

Напомним, в конце апреля Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в правительстве страны. Однако в Верховной раде даже в пропрезидентской партии «Слуга народа» не нашлось достаточно голосов в пользу такого назначения.