Дело против Порошенко «за вручение томоса» возбудили по заявлению Филарета

Уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создание (неканонической) Православной церкви Украины» возбудили по заявлению раскольника Филарета Денисенко, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в госбюро расследований.

«Дело открыто в ноябре 2019 года СБУ по заявлению Филарета. Его мотив – это претензии к руководству государства в первую очередь потому, что деньги, которые получала УПЦ КП в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь», – приводит слова источника «Украинская правда».

По его словам, со стороны Порошенко это пиар ход. В Госбюро расследований не планируют «играть на теме религии и вмешиваться в деятельность ПЦУ», а также ставить под сомнение легитимность ее создания.

Ранее Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело якобы «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создание Православной церкви Украины» (ПЦУ, раскольническая «Новая церковь» Украины).

Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» Украины (раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ). Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.

Уже через несколько месяцев глава так называемого «Киевского патриархата» Филарет Денисенко заявил, что «новая церковь» разделилась, «Киевский патриархат» УПЦ до сих пор существует, а он – его «патриарх». Филарет также отказался выполнять положения томоса.

В декабре 2019 года глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ, «Новая церковь» Украины) Епифаний официально объявил о ликвидации так называемого «Киевского патриархата» (УПЦ КП) и «Украинской автокефальной православной церкви». Глава так называемого «Киевского патриархата» Филарет Денисенко опроверг ликвидацию возглавляемой им церковной структуры и заявил, что будет «бороться до последнего».

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