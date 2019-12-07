Филарет решил бороться за Киевский патриархат до последнего

Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет Денисенко опроверг ликвидацию возглавляемой им церковной структуры и заявил, что будет «бороться до последнего».

«Митрополит Епифаний и Священный синод заявили, что они завершили ликвидацию Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это неправда! Церковь нельзя ликвидировать... Мы будем бороться за Киевский патриархат до последнего», – сказано в заявлении Филарета на сайте УПЦ КП.

Он отметил, что синод Православной церкви Украины (ПЦУ) своими решениями показал зависимость от греческой традиции и «бессознательно готовит религиозную войну на Украине».

Кроме того, Филарет отреагировал на решение синода оставить ему резиденцию в Киеве: «Спасибо предстоятелю блаженнейшему митрополиту Епифанию и священному синоду ПЦУ, что на своем заседании 5 декабря 2019 года обнаружили ко мне милость: не выкинули 90-летнего патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии <...>, и служить во Владимирском соборе».

Ранее ПЦУ заявила, что создаст для Филарета Денисенко религиозную организацию в своем составе в форме миссии.

Напомним, спустя несколько месяцев после создания ПЦУ бывший глава Киевского патриархата Филарет, получивший в новой структуре титул почетного патриарха, начал критиковать томос и продолжил работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что минюст Украины заявил о ликвидации этой организации.

Он также заявил, что томос врученный Вселенским патриархом на автокефалию ПЦУ, был ненастоящим.

В ноябре в Киеве проходил крестный ход против отмены ликвидации УПЦ КП.