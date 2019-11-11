Крестный ход против ликвидации УПЦ КП начался в Киеве

Сторонники раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) организовали в центре Киева крестный ход против ликвидации их церкви в связи с созданием Православной церкви Украины.

Планируется, что крестный ход пройдет от Европейской площади до здания кабинета министров, а затем к резиденции президента и к Апелляционному окружному суду, передает ТАСС.

Сам Филарет накануне призвал прихожан своей церкви принять участие в этой акции, чтобы не допустить «окончательного уничтожения Киевского патриархата». По его мнению, власть хочет ликвидировать Киевский патриархат после получения томоса об автокефалии так называемой Православной церковью Украины.

«Но какой томос? Томос об автокефальной митрополии. А почему не в статусе патриархата? Задумывались ли вы над этим? А потому что патриархат не может подчиняться другому патриархату, а митрополия может», – добавил Филарет.

Пока акции принимают участие порядка 100 человек. При этом сам Филарет отсутствует.

В сентябре Окружной административный суд Киева предварительно признал противоправным приказ министерства культуры Украины, которым устав возглавляемой раскольником Филаретом Денисенко церковной структуры утратил силу.

В декабре 2018 года две неканонические (раскольнические) церкви – УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) – объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Позже руководство ПЦУ решило во внутренних документах называть свою церковную организацию «Украинской православной церковью», несмотря на то, что это наименование носит единственная каноническая церковь на Украине – Украинская православная церковь (Московского патриархата).

Спустя несколько месяцев после создания ПЦУ экс-глава Киевского патриархата Филарет, получивший в новой структуре титул почетного патриарха, начал критиковать томос и продолжает работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что Минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.

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