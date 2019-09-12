Суд в Киеве частично признали силу устава церковной структуры Филарета

Окружной административный суд Киева предварительно признал противоправным приказ министерства культуры Украины, которым устав возглавляемой раскольником Филаретом Денисенко церковной структуры утратил силу.

Сообщается, что суд «подтвердил противоправность приказа министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов Украинской православной церкви Киевского патриархата и Киевской патриархии», передает РИА «Новости».

Окончательное решение относительно законности приказа Минкульта будет принято судом после рассмотрения иска по существу.

Суд до рассмотрения иска по существу запретил любым органам государственной власти совершать какие-либо регистрационные действия, которые касаются церковной структуры Филарета и ее имущества.

Ранее Филарет подал в суд на представителя «новой церкви» Украины.

В декабре 2018 года две неканонические (раскольнические) церкви – УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) – объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Позже руководство ПЦУ решило во внутренних документах называть свою церковную организацию «Украинской православной церковью», несмотря на то, что это наименование носит единственная каноническая церковь на Украине – Украинская православная церковь (Московского патриархата).

Спустя несколько месяцев после создания ПЦУ экс-глава Киевского патриархата Филарет, получивший в новой структуре титул почетного патриарха, начал критиковать томос и продолжает работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что Минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.