Филарет подал в суд на представителя «новой церкви» Украины

Замглавы пресс-службы «новой церкви» Украины, «архиепископ Черниговский и Нежинский» Евстратий Зоря заявил, что раскольник Филарет Денисенко подал на него в суд иск о «защите чести и достоинства».

«Под суд – не страшный, а Шевченковский районный… Из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) судится с архиепископа Евстратием (Зорей И. В.) о «защите чести и достоинства», – написал Зоря в Facebook.

Он отметил, что аналогичные иски против него уже подавали мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и Союз православных журналистов, но истцы, по словам Зори, суд проиграли.

В декабре 2018 года две неканонические (раскольнические) церкви – УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) – объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Позднее руководство ПЦУ решило во внутренних документах называть свою церковную организацию «Украинской православной церковью», игнорируя тот факт, что это наименование носит единственная каноническая церковь на Украине – Украинская православная церковь (Московского патриархата).

Спустя несколько месяцев после создания ПЦУ бывший глава Киевского патриархата Филарет, получивший в новой структуре титул почетного патриарха, начал критиковать томос и продолжает работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что Минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.