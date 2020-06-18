Раскол православия на Украине ударил бумерангом по Порошенко

Томос об автокефалии для так называемой «Православной церкви Украины» привел к уголовному делу против экс-президента страны Петра Порошенко. В свое время бывший украинский лидер активно добивался получение этого томоса у Константинопольского патриарха, и вот теперь этой историей заинтересовались украинские силовики. В самом этом событии есть большая насмешка истории.

«Судилище» – так назвал своё прибытие в суд Пётр Порошенко. «Впервые за 28 лет независимости Украины президент Украины идёт в суд, где... прокуроры требуют ареста». Вынуждены поправить: первым всё-таки был его предшественник Виктор Янукович. Правда, его судили заочно, т.е. самого прибытия не было и уже поэтому термин «судилище» тоже вполне применим. Так что теперь Порошенко не к лицу обижаться: какою мерою мерял, такой и ему отмеряли.

Эта библейская фраза тут как нельзя к месту. Дело в том, что прибыв в суд, Порошенко тут же пожаловался на новую подоплёку гонений против него. В этот рез религиозную: «Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, – дословно цитирую, я ничего не выдумываю, – за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания (неканонической) Православной церкви Украины».

Забавно, что это именно та, дословно, формулировка, которой оценивали происходящее на Украине многие российские политологи. И многие церковные иерархи. Они так и говорили – Порошенко раскалывает православие. И вот теперь к тому же выводу пришли следственные органы Украины.

Тут, конечно же, стоит подождать официальных заявлений. Может, и дела-то никакого нет, а всё сказанное – фантазии экс-президента или попытка уйти от реальных обвинений. Но давайте допустим, что дело действительно есть. Есть ли у него перспективы?

Кто начал раскол

Формально раскол православия на Украине произошёл ещё в начале 90-х. В 1990 году Денисенко (Филарет) потерпел поражение в борьбе за право быть предстоятелем РПЦ. Вернувшись на Украину, он развернул деятельность по автономизации православия на украинских землях, в результате чего Украинский экзархат РПЦ стал Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП). Для понимания: статус экзархата имеет православная церковь в Беларуси. Однако и автокефальной УПЦ не стала, хотя и получила крайне широкую автономию. В том числе и право избрания митрополита Киевского на поместном соборе.

Только вот быть избранным таким митрополитом Филарету не удалось, хотя автономистом он стал именно с таким расчётом. Однако идею независимой от России украинской церкви поддерживал уже первый президент Украины Леонид Кравчук, и эта поддержка помогла Филарету создать т.н. «Киевский патриархат», а также получить ряд значимых православных святынь (Владимирский собор).

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С тех пор непризнанный «Киевский патриархат» стал, скажем так, украинской националистической версией русского православия. Его священники идут служить капелланами в АТО, на фресках в храмах раскольников можно найти Степана Бандеру и Романа Шухевича, вершащих суд над Путиным и Сталиным. А «священники» расскажут, что жители Донбасса сами виноваты в своих бедах. То есть раскол украинского православия случился задолго до Порошенко. Который, к слову, перешёл к раскольникам уже сильно потом: ещё 11 лет назад он был рукоположен в диаконы и участвовал в крестном ходе в качестве алтарника. Разумеется, в УПЦ.

С другой стороны, Порошенко действительно есть что предъявить. С 2014 года УПЦ аккуратно ведёт учёт храмов, отобранных у неё раскольниками при не скрывавшейся поддержке властей и националистических банд – в первую очередь «Правого сектора*». С последним «Киевский патриархат» даже подписал соглашение о сотрудничестве. Часть храмов потом удалось отбить в судах, но лишь считанные УПЦ действительно вернула – решения судов не исполняются.

Всё это было бы невозможно без поддержки киевских властей. Факты такой поддержки известны и неоднократно фиксировались не только самой УПЦ и сочувствующими журналистами, но и международными организациями. В своё время даже в Госдепе США были шокированы масштабными нарушениями религиозной свободы на Украине. Хотя сами впоследствии поддерживали продвигаемый Порошенко проект автономизации .

Замах на рубль, удар на копейку

Безусловно, есть Филарет, есть бывшие президенты Украины Кравчук и Виктор Ющенко, которые также немало участвовали в расколе. Но роль Порошенко в создании ПЦУ и получении ею томоса – то есть формального признания независимости со стороны Вселенской церкви Константинополя - недооценивать нельзя. Действительно, старая церковь – т,н. «Украинский патриархат» - была ликвидирована, а вместо нее томос получила новая, ПЦУ.

Однако если мы посмотрим на результат усилий Порошенко с позиций сегодняшнего дня, то становится трудно сдержать кривую ухмылку.

Филарет очухался уже к концу мая прошлого года и начал собирать пресс-конференции. Мол, его обманули. И Варфоломей (Вселенский патриарх), и Епифаний (глава ПЦУ), но прежде всего сам Порошенко. Якобы договаривались о том, что Епифаний будет главой новой церкви номинально, а вся власть останется у Филарета. По факту же под его контролем остались считанные приходы. С тех пор творится форменный цирк: Филарет судится с Минюстом Украины, требуя признать решение о ликвидации «Киевского патриархата» недействительным.

Дела у Епифания немногим лучше. ПЦУ, конечно же, признана Госдепом, и это немало. Однако кроме самого Варфоломея ПЦУ признала только Александрийския и Элладская (частично) церкви. После проигрыша Порошенко на выборах процесс перехода приходов УПЦ в ПЦУ остановился. А неугомонность Филарета дала пищу для шуток о расколе раскольников.

В общем, и томос есть, и ПЦУ есть, а результата нет. Вместо автокефальной и отдельной от РПЦ православной церкви получился ещё один «огрызок», представителям которого за Благодатным огнём приходится прокрадываться под видом священников УПЦ Московского патриархата. В Одессе и вовсе цирк: сторонники Епифания и Филарета периодически устраивают драки в храме, которым пользуются обе общины.

В то же время УПЦ МП, которой ещё полтора года назад предсказывали маргинализацию и постепенное забвение, остаётся не только единой, но и самой влиятельной церковной структурой на Украине. Сложно сказать, что будет дальше, но пока всё выглядит так, что томос ослабил недругов УПЦ МП, а не усилил.

Помирить всех пытается всё тот же Госдеп. В недавно опубликованном отчёте за прошлый год ситуация на Украине напоминает комикс для детей младшего школьного возраста. Где УПЦ при поддержке ФСб инсценирует захваты своих же храмов, чтобы очернить ПЦУ. Забавно сравнивать это с их же отчётами трёхлетней давности.

* * *

...Да, так вот о Порошенко и разжигании. Судить его, конечно, надо. Мало кто принёс православию на Украине, да и жителям Украины вообще, столько же бед, сколько он. Однако при этом автокефальный проект, начавшийся ещё 30 лет назад с оскорблённого Денисенко-Филарета, Порошенко провалил прямо-таки блистательно. Результат превосходит любую, даже самую жестокую пародию.

Может, его наградить? Если не за укрепление УПЦ, то хотя бы за укрепление православных Украины в их вере. Ведь старался человек.