Раскол православия на Украине ударил бумерангом по Порошенко

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18 июня, четверг  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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России пообещали небывало дешевые деньги

Банк России поможет российской экономике выйти из кризисаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Банк России впервые с 2015 года снизит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Ее уровень окажется на историческом минимуме в 4,5%. Даже перед кризисом в 2014 году ставка была выше. Все это приведет к снижению долговой нагрузки на бизнес и население, что в условиях кризиса не будет лишним. В чем причины такого решения Центробанка? Подробности...
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Как обеспечена надежность электронного голосования в России

Москвичам не понадобятся избирательные участки, они смогут голосовать дома – через СетьФото: mos.ru
В ближайшее время москвичи и нижегородцы смогут выразить свою позицию по поправкам в Конституцию с помощью электронного голосования – дистанционно через интернет. Выдержит ли цифровая система высокие нагрузки и надежно ли защищена процедура голосования от хакерских атак и манипуляций? Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

Три дня в Дижоне агрессивные группы вступали в столкновения, уничтожали камеры видеонаблюдения, поджигали машиныФото: VINCENT LINDENEHER/EPA/ТАСС
После многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками. Почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт и какие у него могут быть последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
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Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

Алексей Алешковский, сценарист
У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Как Пушкин примирил западников и славянофилов

Владимир Можегов, публицист
18 июня 1880-го в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Вроде бы просто памятник, хотя и выдающийся. Но это событие оказало огромное влияние на русскую жизнь. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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    Главная ошибка Дональда Трампа

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      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
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              Раскол православия на Украине ударил бумерангом по Порошенко

              Бывший президент Украины потерял свой пост в том числе из-за крайней невоздержанности в религиозном рвении   18 июня 2020, 20:15
              Фото: REUTERS/Gleb Garanich
              Текст: Николай Стороженко

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              Томос об автокефалии для так называемой «Православной церкви Украины» привел к уголовному делу против экс-президента страны Петра Порошенко. В свое время бывший украинский лидер активно добивался получение этого томоса у Константинопольского патриарха, и вот теперь этой историей заинтересовались украинские силовики. В самом этом событии есть большая насмешка истории.

              «Судилище» – так назвал своё прибытие в суд Пётр Порошенко. «Впервые за 28 лет независимости Украины президент Украины идёт в суд, где... прокуроры требуют ареста». Вынуждены поправить: первым всё-таки был его предшественник Виктор Янукович. Правда, его судили заочно, т.е. самого прибытия не было и уже поэтому термин «судилище» тоже вполне применим. Так что теперь Порошенко не к лицу обижаться: какою мерою мерял, такой и ему отмеряли. 

              Эта библейская фраза тут как нельзя к месту. Дело в том, что прибыв в суд, Порошенко тут же пожаловался на новую подоплёку гонений против него. В этот рез религиозную: «Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, – дословно цитирую, я ничего не выдумываю, – за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания (неканонической) Православной церкви Украины».

              Забавно, что это именно та, дословно, формулировка, которой оценивали происходящее на Украине многие российские политологи. И многие церковные иерархи. Они так и говорили – Порошенко раскалывает православие. И вот теперь к тому же выводу пришли следственные органы Украины.

              Тут, конечно же, стоит подождать официальных заявлений. Может, и дела-то никакого нет, а всё сказанное – фантазии экс-президента или попытка уйти от реальных обвинений. Но давайте допустим, что дело действительно есть. Есть ли у него перспективы?

              Кто начал раскол

              Формально раскол православия на Украине произошёл ещё в начале 90-х. В 1990 году Денисенко (Филарет) потерпел поражение в борьбе за право быть предстоятелем РПЦ. Вернувшись на Украину, он развернул деятельность по автономизации православия на украинских землях, в результате чего Украинский экзархат РПЦ стал Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП). Для понимания: статус экзархата имеет православная церковь в Беларуси. Однако и автокефальной УПЦ не стала, хотя и получила крайне широкую автономию. В том числе и право избрания митрополита Киевского на поместном соборе. 

              Только вот быть избранным таким митрополитом Филарету не удалось, хотя автономистом он стал именно с таким расчётом. Однако идею независимой от России украинской церкви поддерживал уже первый президент Украины Леонид Кравчук, и эта поддержка помогла Филарету создать т.н. «Киевский патриархат», а также получить ряд значимых православных святынь (Владимирский собор).

              С тех пор непризнанный «Киевский патриархат» стал, скажем так, украинской националистической версией русского православия. Его священники идут служить капелланами в АТО, на фресках в храмах раскольников можно найти Степана Бандеру и Романа Шухевича, вершащих суд над Путиным и Сталиным. А «священники» расскажут, что жители Донбасса сами виноваты в своих бедах. То есть раскол украинского православия случился задолго до Порошенко. Который, к слову, перешёл к раскольникам уже сильно потом: ещё 11 лет назад он был рукоположен в диаконы и участвовал в крестном ходе в качестве алтарника. Разумеется, в УПЦ. 

              С другой стороны, Порошенко действительно есть что предъявить. С 2014 года УПЦ аккуратно ведёт учёт храмов, отобранных у неё раскольниками при не скрывавшейся поддержке властей и националистических банд – в первую очередь «Правого сектора*». С последним «Киевский патриархат» даже подписал соглашение о сотрудничестве. Часть храмов потом удалось отбить в судах, но лишь считанные УПЦ действительно вернула – решения судов не исполняются.

              Всё это было бы невозможно без поддержки киевских властей. Факты такой поддержки известны и неоднократно фиксировались не только самой УПЦ и сочувствующими журналистами, но и международными организациями. В своё время даже в Госдепе США были шокированы масштабными нарушениями религиозной свободы на Украине. Хотя сами впоследствии поддерживали продвигаемый Порошенко  проект автономизации .

              Замах на рубль, удар на копейку

              Безусловно, есть Филарет, есть бывшие президенты Украины Кравчук и Виктор Ющенко, которые также немало участвовали в расколе. Но роль Порошенко в создании ПЦУ и получении ею томоса – то есть формального признания независимости со стороны Вселенской церкви Константинополя - недооценивать нельзя. Действительно, старая церковь – т,н. «Украинский патриархат» - была ликвидирована, а вместо нее томос получила новая, ПЦУ.

              Однако если мы посмотрим на результат усилий Порошенко с позиций сегодняшнего дня, то становится трудно сдержать кривую ухмылку. 

              Филарет очухался уже к концу мая прошлого года и начал собирать пресс-конференции. Мол, его обманули. И Варфоломей (Вселенский патриарх), и Епифаний (глава ПЦУ), но прежде всего сам Порошенко. Якобы договаривались о том, что Епифаний будет главой новой церкви номинально, а вся власть останется у Филарета. По факту же под его контролем остались считанные приходы. С тех пор творится форменный цирк: Филарет судится с Минюстом Украины, требуя признать решение о ликвидации «Киевского патриархата» недействительным. 

              Дела у Епифания немногим лучше. ПЦУ, конечно же, признана Госдепом, и это немало. Однако кроме самого Варфоломея ПЦУ признала только Александрийския и Элладская (частично) церкви. После проигрыша Порошенко на выборах процесс перехода приходов УПЦ в ПЦУ остановился. А неугомонность Филарета дала пищу для шуток о расколе раскольников. 

              В общем, и томос есть, и ПЦУ есть, а результата нет. Вместо автокефальной и отдельной от РПЦ православной церкви получился ещё один «огрызок», представителям которого за Благодатным огнём приходится прокрадываться под видом священников УПЦ Московского патриархата. В Одессе и вовсе цирк: сторонники Епифания и Филарета периодически устраивают драки в храме, которым пользуются обе общины. 

              В то же время УПЦ МП, которой ещё полтора года назад предсказывали маргинализацию и постепенное забвение, остаётся не только единой, но и самой влиятельной церковной структурой на Украине. Сложно сказать, что будет дальше, но пока всё выглядит так, что томос ослабил недругов УПЦ МП, а не усилил.

              Помирить всех пытается всё тот же Госдеп. В недавно опубликованном отчёте за прошлый год ситуация на Украине напоминает комикс для детей младшего школьного возраста. Где УПЦ при поддержке ФСб инсценирует захваты своих же храмов, чтобы очернить ПЦУ. Забавно сравнивать это с их же отчётами трёхлетней давности.

              * * *

              ...Да, так вот о Порошенко и разжигании. Судить его, конечно, надо. Мало кто принёс православию на Украине, да и жителям Украины вообще, столько же бед, сколько он. Однако при этом автокефальный проект, начавшийся ещё 30 лет назад с оскорблённого Денисенко-Филарета, Порошенко провалил прямо-таки блистательно. Результат превосходит любую, даже самую жестокую пародию.

              Может, его наградить? Если не за укрепление УПЦ, то хотя бы за укрепление православных Украины в их вере. Ведь старался человек.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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