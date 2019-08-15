Церковные раскольники Украины начали сливаться

На Украине стало одной церковью меньше. В среду официально прекратила свое существование Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Она влилась в состав самозваной «Православной церкви Украины». УАПЦ появилась еще при Петлюре и всегда противостояла Украинской православной церкви Московского патриархата. А среди ее патриархов был даже ближайший соратник Степана Бандеры.

В среду официально прекратила свое существование Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Старейшая из раскольничьих структур, возникшая еще в разгар Гражданской войны, влилась в новейший раскол – в «Православную церковь Украины» (ПЦУ), сформированную в начале этого года под эгидой Константинопольского патриархата. Информацию об окончательной ликвидации УАПЦ опубликовала парламентская газета «Голос Украины».

Это была часть проекта Петра Порошенко по созданию на Украине «единой поместной церкви Украины». Но раскольникам не удалось уничтожить единственную каноничную церковь – Украинскую православную церковь Московского патриархата. При этом внутри самой новой церкви начались раздоры: самозваный «патриарх» Филарет, не договорившись с руководством ПЦУ, возрождает свой «Киевский патриархат» (вроде бы упраздненный и официально влившийся в ПЦУ в конце июля), и называет Иудой своего ученика, нынешнего главу ПЦУ Епифания.

В этих условиях Епифанию и его коллегам удалось «додавить» слабейшую структуру – автокефальщиков из УАПЦ. Им вообще не везет – осенью прошлого года Порошенко своим решением отобрал у УАПЦ знаменитую киевскую Андреевскую церковь и подарил ее Константинопольскому патриархату, фактически как плату за положительное решение по томосу для Украины.

А ведь когда-то автокефальщики сами претендовали на роль «единой поместной церкви Украины». История первой раскольничьей группировки напрямую связана с распадом Российской империи. Любопытно, что резолюция об автокефалии украинской церкви и украинизации богослужения была принята не церковным собором, а Третьим украинским войсковым съездом в ноябре 1917 года. Собор «автокефальщиков» проходил при гетмане Скоропадском (причем проходил ни где-нибудь, а в Софийском соборе Киева), а «Закон об автокефалии Украинской православной церкви и ее высшего правительства» был утвержден тогда, когда в Киеве хозяйничала Директория – власть «головного атамана Симона Петлюры». Каждый раз, когда петлюровцам удавалась занять Киев (где власть менялась больше десятка раз), «самостийное» духовенство вспоминало о своем автокефальном проекте. Очередное ее провозглашение имело место в мае 1920 года.

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«Первая самосвятская церковь была создана Василием Липкивским. Он собирался ее создать еще со времени Центральной рады, затем при Петлюре, но удалось это при поддержке большевиков, которые хотели использовать именно эту конфессию как таран для борьбы с канонической, тихоновской Церковью», – рассказал газете ВЗГЛЯД профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

Отметим, что церковная ситуация на Украине в 1920-е годы до боли напоминала нынешний раскол. Помимо «старой», канонической Русской церкви, возглавлявшейся патриархом Тихоном, действовали обновленческая или «живая» церковь (как часть общероссийского обновленческого раскола) и местные раскольники из УАПЦ. «Положение таково: старая ненавидит живую и автокефальную, живая – старую и автокефальную, автокефальная – старую и живую», – писал один из самых знаменитых киевлян Михаил Булгаков в очерке 1923 года «Киев-город». «Автокефальщиков» подозревали в том, что они молятся о возвращении в Киев «бухгалтера», как прозвали атамана Петлюру (счетовода по первой специальности). Но УАПЦ, как и обновленцы-«живоцерковники», пыталась найти общий язык и с новой властью.

«Они сочетали модернистские принципы и обновленческие», – отмечает Петрушко. Так, к примеру, «они создали причудливую «иерархию», в епископский сан возводили путем возложения рук пресвитеров и мирян». «Все это просуществовало до 30-х годов, когда сначала Липкивского вынудили покинуть пост предстоятеля, а затем вообще всех лжеиерархов большевики репрессировали за ненадобностью и принудили церковь самораспуститься», – рассказывает религиовед.

УАПЦ вновь возникла в 1942 году в условиях немецкой оккупации. Причем возглавила возрожденную автокефалию весьма примечательная личность. «Епископ Поликарп (Сикорский) был архиереем Польской автокефальной православной церкви, чью каноничность тогда не признавала Русская православная церковь, поскольку она была дарована Константинополем так же, как сейчас с Украиной», – рассказывает Петрушко. В 1939 году, после падения Польши, Поликарп перешел из польской автокефалии в РПЦ, а затем, когда пришли немцы, возродил украинскую автокефалию – правда, поскромничал, не став провозглашать главой УАПЦ себя. «Имел место какой-то странный шаг: в Варшаве они преподнесли митрополиту Дионисию (Валединскому) титул патриарха Украинской автокефальной церкви, – отмечает Петрушко. – Как мне рассказывали уже покойные лица, которые были близки к митрополиту Варшавскому, что

имела место просто тривиальная пьянка, в ходе которой не очень трезвые люди совершили это «подношение». Дионисий был рад».

«Многие иерархи были поставлены из числа очень сомнительных лиц, были и женатые. В условиях оккупации они конкурировали с канонической Церковью. Все они в 1944 году покинули Украину вместе с немцами», – отмечает Петрушко. Отметим, что и тогда, в годы оккупации, не удалось сколотить из раскольников единую поместную структуру. Во-первых, оккупационная власть запретила Дионисию именоваться патриархом. «Они конкурировали в условиях оккупации с автономной канонической церковью, которую возглавлял митрополит Алексей (Громадский)», – рассказывает Петрушко.

Третий «ремейк» УАПЦ имел место уже в эмиграции, в Канаде и США. «Из остатков самосвятской епархии, которую возглавлял Иоанн (Теодорович) и уже новой генерации, из так называемой УАПЦ Поликарпа Сикорского, возникли те сообщества, которые просуществовали до 90-х годов прошлого века, продолжил Петрушко. На территории Украины УАПЦ была реанимирована в конце перестройки. «Во Львове и на западе Украины объявили о выходе из-под юрисдикции Московского патриархата, а затем они пригласили в качестве формального лидера главу автокефалистов из США – престарелого Мстислава Скрипника, последнего «епископа» УАПЦ Сикорского, который тогда еще был жив», – рассказывает Петрушко.

Любопытно, что этот самый Скрипник до своей духовной карьеры делал карьеру политическую – во время нацистской оккупации был вице-бургомистром Ровно, заседал в «органах самоуправления» вместе с ближайшими соратниками Степана Бандеры, издавал пронацистский и антисемитский журнал «Волынь». Под его началом была создана «Временная администрация Украинской православной церкви» во главе все с тем же Поликарпом (Сикорским). В 1942 году коллаборационист принимает духовный сан, а в 1990-м сторонники автокефалии объявили Скрипника киевским патриархом.

«Скрипник возглавил вот эту новую УАПЦ. Они там нарукополагали много странных людей. В том числе

участвовал в хиротониях так называемый катакомбный епископ Викентий (Чекалин), который на самом деле был изверженным из сана дьяконом РПЦ, уголовно осужденным за педофилию.

Такого рода деятели там в изобилии оказались», ­– отметил собеседник. Именно в УАПЦ пытался сделать карьеру и лишенный сана в РПЦ, бывший митрополит Киевский Филарет (Денисенко). Филарет был заместителем Мстислава (Скрипника), а впоследствии и сам провозгласил себя «патриархом всея Руси-Украины» и главой «Киевского патриархата». «Однако часть радикальных националистов, недовольная тем, что вместо идейных «патриотов» в этом сообществе начали появляться коррумпированные деятели, объявила о воссоздании УАПЦ, которую на правах «патриарха» возглавил львовский протоиерей Владимир (Ярема). Ради этого его поспешно развели с супругой». После смерти «патриарха» Яремы в 2000 году, его сменил митрополит Тернопольский и Подольский Мефодий (Кудряков).

После смерти Мефодия был выбран Макарий (Малетич), «чье рукоположение в этом неканоническом сообществе вызывало вопросы». Именно при нем в истории УАПЦ в очередной раз была поставлена точка. Отметим, что в последней «инкарнации» УАПЦ эта маргинальная структура сама претерпела несколько расколов – например, существует «обновленная украинская автокефалия», куда перешел бывший священник РПЦ, российский либеральный публицист Яков Кротов.

Член синодальной библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков считает УАПЦ и ПЦУ одинаковыми «по своей духовной и антикультурной сущности, по культу национализма и религиозного неонацизма». «Произошло слияние раскольнических структур. Как мы видим, уже сейчас среди этих раскольнических структур происходит традиционное для расколов несогласие, – отметил отец Андрей. – Потому что нет общей почвы для объединения. Общей почвой для объединения является наш Господь Иисус Христос, а там, где его нет, где все делается на основании политических и националистических соображений, появляется такой гибрид. И в этом гибриде под названием ПЦУ была поглощена одна из таких раскольнических структур, как УАПЦ».

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