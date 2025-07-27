Кремль анонсировал визит Путина в «Корабелку»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президент России Владимир Путин в День ВМФ посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, известный как «Корабелка», передает ТАСС. В ходе визита главе государства представят разработки молодежного конструкторского бюро вуза, которое занимается созданием новых технологий для судостроения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «Фактически студенты работают над созданием новых установок, новых технологий, которые в судостроении используются».

Песков заявил, что президенту продемонстрируют работу молодежного конструкторского бюро, где студенты и молодые специалисты разрабатывают современные электросуда совместно с инженерами верфи «Эмпириум». Среди их последних проектов – судно «Мойка 2.0» для рек и каналов Петербурга.

Ожидается, что Владимира Путина будут сопровождать министр образования Валерий Фальков, губернатор Петербурга Александр Беглов, а также помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, который курирует университет. В программе визита также запланировано посещение спортивного объекта и общение с коллективом вуза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Адмиралтействе Петербурга. Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в День ВМФ. Глава государства заявил, что опыт спецоперации на Украине учитывается при учениях ВМФ «Июльский шторм».