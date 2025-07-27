  • Новость часаСтало известно о соглашении Камбоджи и Таиланда прекратить огонь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон раскалывает Запад Палестиной
    Военкор объяснил, что дает России освобождение Зеленого Гая и Малиевки
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    Военный эксперт Кошкин: Калининградская область для НАТО – это «мертвая зона»
    Минобороны сообщило почти о 100 сбитых БПЛА на регионами России за ночь
    Между США и Еврокомиссией прошли «воинственные переговоры»
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    В ОП предложили сократить время продажи алкоголя
    Вучич рассказал о беспрецедентном обещании Си Цзиньпина Сербии
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    9 комментариев
    27 июля 2025, 09:45 • Новости дня

    ЦАХАЛ объявил о ежедневной тактической паузе в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Израиля приняли решение о приостановке боевых действий в ряде районов сектора Газа для обеспечения доставки гуманитарной помощи мирному населению.

    Тактическая пауза будет объявляться ежедневно с 10:00 до 20:00 по московскому времени в определенных районах сектора Газа, передает ТАСС. Решение принято для увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей в регион. В сообщении армии подчеркивается, что речь идет о районах, где не ведутся военные операции, в частности, об Аль-Маваси, Дейр-эль-Балахе и городе Газа.

    В армейской пресс-службе добавили, что безопасные маршруты для колонн ООН и гуманитарных организаций будут функционировать с 06:00 до 23:00. Через эти коридоры осуществляется доставка и распределение продовольствия и медикаментов среди населения сектора Газа.

    Армия Израиля уточнила, что данные решения согласованы с ООН и международными организациями. Там также отметили, что пауза в боевых действиях будет продолжаться ежедневно до дальнейшего уведомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. Израильские военные нанесли удары по Газе, в результате чего погибли более 100 палестинцев. Более 10 человек погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в секторе Газа.

    24 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    МИД России осудил объявление Кнессетом Западного берега территорией Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    Российское внешнеполитическое ведомство раскритиковало решение Кнессета об объявлении Западного берега территориией Израиля.

    МИД России резко негативно отреагировал на решение Кнессета Израиля принять декларацию о распространении национального суверенитета на зону еврейских поселений Западного берега реки Иордан, передает российское дипломатическое ведомство в Telegram.

    Документ носит рекомендательный характер и призывает правительство обеспечить внедрение израильского законодательства и управления в Иудее, Самарии и долине Иордана. В декларации создание палестинского государства названо экзистенциальной угрозой для Израиля.

    МИД подчеркивает, что это решение Кнессета противоречит обязательствам Израиля по «процессу Осло», а также положениям резолюций Генассамблеи и Совета Безопасности ООН. В Москве считают, что подобные шаги предопределяют исход переговоров по статусу палестинских территорий.

    Российская сторона подчеркнула важность прямых палестино-израильских переговоров для создания независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. В заявлении министерства говорится: «Мы исходим из того, что принятая декларация не повлечет за собой практических мер со стороны правительства Израиля». В противном случае, по мнению Москвы, возможна эскалация конфликта на Ближнем Востоке с тяжелыми последствиями для региона.

    Россия вновь обозначила приоритет прекращения войны в Газе, освобождения заложников и возобновления мирного процесса, исключая односторонние действия, способные закрепить необратимые изменения на территориях.

    Напомним, Израиль отверг призыв 25 стран к прекращению огня в Газе. В четверг Израиль получил от посредников ответ ХАМАС по Газе.

    Комментарии (7)
    24 июля 2025, 22:45 • Новости дня
    Макрон объявил о намерении признать Государство Палестина на ГА ООН в сентябре

    Tекст: Антон Антонов

    Франция намерена официально признать Государство Палестина, о чем будет объявлено на сессии Генассамблеи ООН в сентябре, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я принял решение о том, что Франция, верная своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, признает Государство Палестина», – сообщил Макрон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Он сообщил, что официальное заявление о признании сделает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

    Он также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, освобождению всех заложников и предоставлению массовой гуманитарной помощи жителям региона. Макрон отметил важность демилитаризации ХАМАС, безопасности и восстановления Газы, а также создания жизнеспособного Государства Палестина, способного признать Израиль и обеспечить безопасность на Ближнем Востоке.

    Президент Франции подчеркнул, что проинформировал Палестинскую национальную администрацию, выразив свою решимость двигаться вперед по вопросу признания.

    «Альтернативы нет. Французы хотят мира на Ближнем Востоке», – заявил Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон назвал признание Палестинского государства «моральным долгом» и «политической необходимостью». Ранее он заявлял, что Франция может признать Палестину в июне.

    Комментарии (3)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 16:28 • Новости дня
    Взрыв в Идлибе унес жизни четырех человек, десятки пострадали

    Взрыв в Маарат-Мисрин в Сирии привел к четырем погибшим и 116 раненым

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате мощного взрыва в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибло четыре человека и пострадало более ста.

    По данным пресс-службы Минздрава Сирии, которые приводит ТАСС, в результате взрыва в окрестностях населенного пункта Маарат-Мисрин на северо-западе страны погибли по меньшей мере четыре человека и еще 116 получили ранения.

    Ведомство отметило, что информация о числе жертв предварительная, их количество может увеличиться. Ранее сообщалось о двух погибших и нескольких десятках пострадавших. Причины и обстоятельства произошедшего пока уточняются, местные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва в районе Маарат-Мисрин в провинции Идлиб пострадали более 100 человек, среди которых есть женщины и дети. Сильный взрыв возле Маарат-Мисрин в провинции Идлиб на северо-западе Сирии привел к появлению погибших и раненых.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 04:04 • Новости дня
    Йеменские хуситы атаковали Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) осуществили серию ударов по целям в Израиле, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Хуситы заявили, что атаковали четыре цели на территории Израиля. Сариа заявил, что «ракетные войска провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали чувствительную цель сионистского противника в оккупированном районе Беэр-Шева с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа »Палестина-2».

    Помимо этого, по словам хуситов, они направили три беспилотных летательных аппарата против важных объектов в городах Эйлат, Ашкелон и Хадера. Заявляется, что все удары достигли намеченных целей, передает ТАСС.

    Вечером в пятницу Армия обороны Израиля сообщила о перехвате одной ракеты, выпущенной с территории Йемена. В ряде районов Израиля звучали сирены воздушной тревоги, но о разрушениях или пострадавших не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях в ряде районов Израиля также сработали сирены воздушной тревоги после запуска ракеты с территории Йемена. После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

    Комментарии (0)
    27 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    Более 70 палестинцев погибли после новых ударов Израиля по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате недавних израильских ударов по сектору Газа за сутки убиты более семидесяти человек, включая людей, ожидавших гуманитарную помощь.

    Более 70 палестинцев погибли за последние сутки в результате авиаударов армии Израиля по сектору Газа, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera. По сообщениям канала, только за субботу жертвами атак стали не менее 71 человека, среди которых 42 палестинца, ожидавших гуманитарной помощи. Еще пятеро скончались от голода.

    В частности, пять человек были убиты в результате удара беспилотника по палатке в районе Эль-Маваси в городе Хан-Юнис на юге сектора. «Эль-Маваси была объявлена властями Израиля 'безопасной зоной', однако израильские военные регулярно совершают нападения на переселенных палестинцев, укрывающихся в переполненных палатках», – цитирует телеканал Al Jazeera.

    Кроме того, в городе Дейр-эль-Балах, который находится в центральной части анклава, еще четверо палестинцев погибли после удара по их палатке. Канал отмечает, что в зоне боевых действий продолжаются перебои с поставкой гуманитарной помощи и сохраняется угроза для мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в секторе Газа более 100 человек погибли в результате израильских ударов. Более десяти палестинцев погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в Газе. ООН призвали официально признать сектор Газа зоной голода.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 09:33 • Новости дня
    Война Израиля с Ираном выявила дефицит ракет-перехватчиков у США

    WSJ: США столкнулись с нехваткой ракет-перехватчиков после войны Израиля и Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Краткосрочные боевые действия между Израилем и Ираном обнажили острый дефицит ракет-перехватчиков в военных арсеналах США и вызвали вопросы об их эффективности, сообщает газета The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что недавний конфликт между Израилем и Ираном выявил серьезную нехватку у США ракет-перехватчиков, а также недостаточную эффективность их применения, передает РИА «Новости».

    По словам представителей Пентагона, обнаружился «тревожный пробел в запасах США», а также возникли вопросы к результативности ряда противоракетных систем. Отмечается, что сейчас проводится проверка эффективности некоторых типов ракет-перехватчиков.

    Издание сообщает, что за 12 дней войны американские расчеты ЗРК Thaad потратили более 150 ракет, что составляет около четверти всех подобных боеприпасов, когда-либо закупленных Пентагоном. Эксперты отмечают, что пополнение запасов может занять более года, учитывая текущие производственные мощности. Эта ситуация вынудила Пентагон рассмотреть вариант передачи Израилю ракет-перехватчиков, ранее предназначенных для Саудовской Аравии.

    Чиновники Пентагона также обеспокоены тем, что современная противоракетная оборона не справляется с вызовами эпохи массового применения сравнительно дешевых баллистических ракет. Кроме того, есть подозрения, что противоракеты SM-3, выпущенные с американских кораблей, уничтожили меньше целей, чем планировалось изначально.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон столкнулся с нехваткой ракет для комплексов Patriot из-за военной поддержки на Украине и операций на Ближнем Востоке.

    Армия США планирует закупить более 13 тыс. зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE для пополнения запасов и ускорения развития программы «Золотой купол».

    Комментарии (0)
    27 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Спецпосланник Уиткофф назвал желаемые сроки установления мира в Газе и на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил телеканалу Fox News о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

    «Это должно произойти. Президент прав: этой войны не должно было быть. Думаю, мы сможем добиться ее окончания, и, хочется верить, это и станет ключевым моментом», – ответил Уиткофф в программе My View with Lara Trump на вопрос об особом моменте карьеры.

    По его словам, Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены. Такая же ситуация на Ближнем Востоке.

    «Когда мы расширим Авраамовы соглашения, когда мы добьемся прочного мира в Газе и установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, <...> думаю, это будет главными достижениями», – добавил спецпосланник.

    Уиткофф отметил, что был бы рад, если бы оба конфликта удалось разрешить до конца президентского срока Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    Госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтону следует рассмотреть корректировку своей политики в отношении Газы после провала очередных переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков назвал решения СБ ООН по Палестине ключом к выходу из кризиса в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Единственным способом урегулировать напряженность в ситуации вокруг Палестины является соблюдение всех резолюций Совета Безопасности ООН, включая последние принятые документы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что выход из сложной ситуации вокруг Палестины возможен только при строгом соблюдении решений Совета безопасности ООН, передает ТАСС.

    По его словам, Москва придерживается принципа следования международным правовым нормам, закрепленным в рамках ООН, и считает, что только так можно добиться урегулирования кризиса в регионе.

    Ранее госдеп США заявил о безрассудности намерений Франции признать Палестину.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна признает Государство Палестина во время сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.

    Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с призывом к властям Британии прекратить поставки оружия Израилю и поддержать палестинцев.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 10:05 • Новости дня
    ХАМАС потребовало гарантий невозобновления боевых действий после перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ХАМАС требует закрепить в соглашении с Израилем отдельный пункт, гарантирующий прекращение боевых действий в Газе и после завершения возможного 60-дневного перемирия.

    Палестинское движение ХАМАС добавило в свой ответ на последнюю инициативу по переговорам с Израилем требование о включении в договор отдельного пункта о гарантиях невозобновления боевых действий после завершения возможного 60-дневного перемирия, сообщает ТАСС, ссылаясь на близкое к движению агентство Maan.

    По данным источников Maan, ХАМАС настаивает на закреплении этого условия в тексте самого договора о прекращении огня. До этого радикалы добивались подобных гарантий со стороны США, однако теперь хотят видеть пункт о гарантиях непосредственно в соглашении между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 15:10 • Новости дня
    Мелони назвала признание Палестины преждевременным и контрпродуктивным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что поддерживает создание Государства Палестина, но считает преждевременное признание этого статуса контрпродуктивным для мирного процесса.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает признание Государства Палестина преждевременным и неэффективным до момента его фактического учреждения, передает РИА «Новости». В интервью газете Repubblica она подчеркнула, что уже не раз высказывала эту позицию как в парламенте, так и лично палестинской администрации и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

    Мелони заявила: «Я считаю, что признание Государства Палестина без существования Государства Палестина может быть даже контрпродуктивным для достижения поставленной цели». Она пояснила, что в таком случае создание государства может показаться решенной проблемой только на бумаге, но не в реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции в ответ на решение признать Палестину. Правительство Британии потребовало от премьер-министра Кира Стармера официального признания Палестины. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении признать государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 08:31 • Новости дня
    Париж и Бейрут подтвердили необходимость продления мандата UNIFIL

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продление мандата миротворческой миссии UNIFIL и требование полного вывода израильских войск с ливанской территории стали ключевыми темами переговоров в Париже.

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам и президент Франции Эммануэль Макрон подтвердили необходимость продления мандата Временных сил ООН в Южном Ливане, передает РИА «Новости».

    Стороны также выступили за усиление механизмов контроля режима прекращения огня и потребовали полного вывода израильских войск с ливанской территории, а также прекращения всех нарушений.

    В заявлении пресс-службы правительства Ливана подчеркивается, что Париж и Бейрут поддерживают укрепление потенциала ливанской армии как единственной легитимной вооруженной силы страны. Кроме того, Салам поблагодарил Францию за постоянную поддержку Ливана в вопросах безопасности, экономики, образования и культуры, отметив вклад Парижа в укрепление стабильности и суверенитета республики.

    Визит премьера Салама во Францию стал его первым официальным визитом после вступления в должность главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ливана начала развертывание сил на границе с Израилем. Миротворцы ООН почти два десятилетия не могли предотвратить перевооружение «Хезболлы» вдоль границы Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу вреда, причиненного миротворцам ООН в Ливане.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 17:25 • Новости дня
    Госдеп заявил о необходимости пересмотреть стратегию США по Газе

    Госсекретарь США Рубио заявил о необходимости новых шагов по конфликту в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    США следует рассмотреть возможность корректировки своей политики в отношении Газы после провала очередных переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с семьями заложников, удерживаемых движением ХАМАС, заявил о необходимости пересмотра стратегии США в отношении ситуации в Газе, передает РИА «Новости».

    По его словам, после провала очередного раунда переговоров администрации Дональда Трампа нужно «пересмотреть» свой подход и «предложить президенту новые варианты».

    Издание отмечает, что это заявление прозвучало в пятницу, когда обсуждались дальнейшие шаги по освобождению американских граждан и других заложников, находящихся в Газе. Семьи заложников выразили обеспокоенность затягиванием переговоров и просили власти активнее участвовать в урегулировании кризиса.

    Позднее Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, обвинив ХАМАС в срыве переговоров. Он отметил, что, по его мнению, представители палестинского движения «похоже, хотят умереть». Таким образом, в США активизировались дискуссии о возможной корректировке политики в отношении конфликта в Газе и поиска новых вариантов действий.

    Ранее Соединенные Штаты выразили несогласие с решением Франции признать Государство Палестина.

    ХАМАС потребовал гарантий невозобновления боевых действий после перемирия.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил об отзыве американской переговорной команды из Дохи после ответа ХАМАС, который не свидетельствует о стремлении к перемирию в секторе Газа.

    Посол Палестины объявил о крахе международного порядка из-за ситуации вокруг Газы.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 08:47 • Новости дня
    Посол Палестины объявил о крахе международного порядка из-за Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа, где ежедневно от голода погибают почти 20 детей, гуманитарная катастрофа усугубляется на фоне отсутствия реальных международных мер, заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.

    По его словам, ситуация в Газе свидетельствует о крахе международного порядка, основанного на правилах, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнул: «Недостаточно просто критиковать. Да, я повторю: это геноцид, это массовое истребление. И это говорят не только палестинцы – об этом заявляют все организации ООН, гуманитарные организации, Amnesty International, Human Rights Watch».

    По словам Шафи, ситуация в Газе катастрофическая и продолжает ухудшаться с каждым днём. Шафи отметил, что сейчас люди умирают от голода, ежедневно почти двадцать детей погибают из-за недостатка пищи. Он подчеркнул, что это геноцид, «в том смысле, что уничтожаются основы для жизни».

    Шафи также заявил, что трагедия происходит на глазах всего мира, и это не скрыто – мировое сообщество знает о гибели и голоде среди гражданского населения. Несмотря на многочисленные осуждения и недавно опубликованный документ, подписанный примерно тридцатью европейскими странами с критикой Израиля, посол обратил внимание на отсутствие реальных и действенных мер против Тель-Авива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов Израиля по Газе погибли более 100 палестинцев. Более 10 человек погибли в секторе Газа при стрельбе у центра гуманитарной помощи. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Reuters: Израиль пригрозил Франции из-за признания Палестины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Париж столкнулся с угрозами сокращения обмена разведывательными данными после намерения признать независимость Палестины на Генассамблее ООН в сентябре, пишет Reuters.

    Израиль пытался убедить Францию отказаться от решения о признании Государства Палестина, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. В качестве давления Израиль пригрозил Парижу сокращением обмена разведывательной информацией и препятствиями для региональных инициатив Франции. Источники агентства также сообщили о намеках на возможную частичную аннексию палестинских территорий в случае, если Франция не изменит свою позицию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж официально признает Палестину на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Французские чиновники уточнили, что Израиль в течение нескольких месяцев критиковал этот шаг и пытался его предотвратить. По их словам, Париж решил, что действия Израиля на Западном берегу не зависят от позиции Франции по Палестине.

    Неназванный французский дипломат подтвердил агентству, что Франция продолжит призывать другие страны присоединиться к инициативе признания Палестины. Однако попытки убедить Британию и Канаду оказались безуспешными: «Лондон не хотел навлечь на себя гнев Соединенных Штатов, аналогичную позицию заняла и Оттава», – уточняет Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре. Госдепартамент США назвал безрассудными планы Франции по признанию Палестины.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 15:08 • Новости дня
    Мерц обсудил с Макроном и Стармером курс по Ближнему Востоку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры Германии, Франции и Британии договорились о тесной координации своих дальнейших действий по вопросу политики в отношении Ближнего Востока.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подробно обсудил ближневосточную политику с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером, сообщает ТАСС.

    В ходе телефонных переговоров лидеры трех стран говорили о текущей ситуации в регионе и выработке совместного политического курса. По словам канцлера, «сегодня утром у меня состоялся подробный телефонный разговор с президентом Франции и премьер-министром Великобритании, в ходе которого мы обсудили наш курс на Ближнем Востоке».

    Мерц отметил, что между ним, Макроном и Стармером было достигнуто значительное согласие, и в ближайшие дни ожидаются дальнейшие совместные шаги. Пресс-служба правительства Германии подчеркнула, что эти действия будут предприниматься в очень тесной координации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кабмин Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Государство Палестина на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Госдеп США назвал безрассудными планы Франции по признанию Палестины.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота
    Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей
    В США заявили о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска ВС России
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    Подростки открыли стрельбу по сотруднику Московской железной дороги
    Российские пловцы побили два национальных рекорда на чемпионате мира
    Появилось видео избиения бойцом ММА сотрудника «Победы» в Пулково

    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины

    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский встал на путь Януковича

    На фоне массовых протестов на Украине и давления со стороны Запада Владимир Зеленский решил восстановить полномочия антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Соответствующий законопроект он уже внес в Раду. Однако в экспертном сообществе усомнились в том, что ему это поможет, так как Зеленский начал повторять стратегические ошибки Виктора Януковича. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Зеленый Гай был превращен ВСУ в крупный опорник, а Малиевка – уже второе село, которое Россия контролирует в Днепропетровской области. Как говорят эксперты, российские военные создают благоприятные условия не только для дальнейшего освобождения территорий, но и для будущего широкомасштабного наступления. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон раскалывает Запад Палестиной

    Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Однако решение президента Франции встретило резкую критику в США. В частности, Дональд Трамп заявил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят. Аналитики указывают: на Западе развернулась гонка за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства. Кто одержит верх? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации