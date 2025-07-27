ЦАХАЛ объявил о ежедневной тактической паузе в секторе Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тактическая пауза будет объявляться ежедневно с 10:00 до 20:00 по московскому времени в определенных районах сектора Газа, передает ТАСС. Решение принято для увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей в регион. В сообщении армии подчеркивается, что речь идет о районах, где не ведутся военные операции, в частности, об Аль-Маваси, Дейр-эль-Балахе и городе Газа.

В армейской пресс-службе добавили, что безопасные маршруты для колонн ООН и гуманитарных организаций будут функционировать с 06:00 до 23:00. Через эти коридоры осуществляется доставка и распределение продовольствия и медикаментов среди населения сектора Газа.

Армия Израиля уточнила, что данные решения согласованы с ООН и международными организациями. Там также отметили, что пауза в боевых действиях будет продолжаться ежедневно до дальнейшего уведомления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. Израильские военные нанесли удары по Газе, в результате чего погибли более 100 палестинцев. Более 10 человек погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в секторе Газа.