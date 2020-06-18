Против Порошенко на Украине завели дело за раскол Православной церкви

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело в связи с предоставлением томоса об автокефалии «Православной церкви Украины».

«Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, – дословно цитирую, я ничего не выдумываю, – за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания (неканонической) Православной церкви Украины», – заявил Порошенко, передает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал по прибытии в Печерский районный суд Киева, где должно начаться заседание по избранию ему меры пресечения.

Процесс над собой Порошенко назвал «судилищем». «Впервые за 28 лет независимости Украины президент Украины идет в суд, где стопроцентно их (власти) прокуроры требуют ареста», – заявил экс-президент.

Напомним, 10 июня следователи вручили экс-президенту письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по делу о предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий. После этого генпрокуратура Украины потребовала ареста Порошенко.