Против Порошенко возбудили уголовное дело

Экс-президент Украины Петр Порошенко официально стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа» главе Службы внешней разведки, сообщили в госбюро расследований Украины.

По словам начальника второго отдела Госбюро Вадима Приймачка, следователи вручили Порошенко письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по одному из уголовных дел, передает РИА «Новости».

Приймачок отметил, что Порошенко обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий.

В настоящее время госбюро готовит ходатайство о применении меры пресечения в отношении экс-президента.

В июле 2018 года Порошенко назначил Сергея Семочко, занимавшего тогда должность начальника киевского управления СБУ, первым заместителем главы Службы внешней разведки.

В октябре 2018 года Служба безопасности Украины на основании журналистского расследования возбудила уголовное дело в отношении замглавы внешней разведки СБУ Сергея Семочко.

СМИ сообщали о наличии у Семочко дорогого движимого и недвижимого имущества и связях с Россией. Сам Семочко считает, что в материалах журналистского расследования о его доходах нет ни одного доказательства. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.