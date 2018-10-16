СБУ возбудила дело о госизмене против одного из своих начальников

Служба безопасности Украины на основании журналистского расследования возбудила уголовное дело в отношении замглавы внешней разведки СБУ Сергея Семочко.

«СБУ в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 УК Украины [«государственная измена»] проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении бывшего сотрудника СБУ Сергея Семочко», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Отмечается, что орган досудебного расследования планирует привлечь Бигуса к сотрудничеству Бигуса по этому делу.

«Проверка информации о состояния и возможного незаконного обогащения Семочко проверяется НАБУ в пределах зарегистрированного ими уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины», – добавили в СБУ.

Президент Порошенко назначил Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины в конце июля.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на основании журналистского расследования Бигуса возбудило уголовное дело в отношении Семочко по статье «получение взятки». Журналисты заподозрили бывшего замглавы разведки в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Сообщалось, что родственники Семочко имеют российское гражданство, а сам он владеет элитной недвижимостью и пользуется вертолетами.

Семочко заявлял в СМИ, что в материалах журналистского расследования о его доходах нет «ни одного доказательства».