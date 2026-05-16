План Трампа по страхованию судов в Ормузе потерпел крах

Американские компании отказались страховать проходящие через Ормуз суда

Tекст: Мария Иванова

Американский бизнес проигнорировал проект президента США, передает РИА «Новости». В марте глава государства обещал организовать военное сопровождение танкеров в Ормузском проливе и предоставить им недорогую страховку. Для реализации задумки власти привлекли две профильные компании.

Газета Financial Times отмечает полное отсутствие спроса на предложенную услугу. «К программе, стоимость которой достигает 40 млрд долларов, до сих пор вообще не прибегали..., хотя страховые ставки остаются на уровне, многократно превышающем довоенный», – говорится в публикации.

Брокеры объясняют неудачу несоответствием инициативы строгим критериям транзита. Кроме того, обещанный военный эскорт торговых кораблей так и не заработал в полную силу.

В конце февраля Вашингтон наносил удары по иранской территории. 8 апреля стороны объявили о прекращении огня, однако Соединенные Штаты начали блокаду портов, а Тегеран ввел особые правила судоходства в проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США анонсировал операцию по выводу заблокированных в Ормузском проливе судов. При этом американские военные корабли не планировали в обязательном порядке сопровождать коммерческие рейсы.

Позже Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход танкеров.