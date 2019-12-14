Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

«На заседании архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении существования религиозных организаций «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ», – написал представитель ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

На прошлой неделе глава УПЦ КП Филарет Денисенко опроверг ликвидацию возглавляемой им церковной структуры и заявил, что будет «бороться до последнего».

Напомним, в середине мая ПЦУ обнародовала постановление поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о самороспуске, однако Филарет заявил, что Киевский патриархат до сих пор существует, а он – его патриарх. Филарет также отказался выполнять положения томоса.

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко признал, что между ним и Филаретом Денисенко произошел конфликт.