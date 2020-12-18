Канделаки: Решение CAS – настоящая гибридная война против России

«Надеюсь, решение CAS станет последней чертой, после которой международные организации устанут давить на Россию», – заявила газете ВЗГЛЯД генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Так она прокомментировала запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) представителям российской власти посещать Олимпийские игры в течение двух лет, а российским спортсменам – выступать на крупных международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

«Это не просто конфликт с CAS, это настоящая гибридная война: спорт не только увяз в политике, но и стал инструментом сведения счетов», – заявила журналист, телеведущая, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Канделаки выразила надежду, что «два года дисквалификации станут той чертой, после которой мы сориентируемся в построении взаимоотношений с международными спортивными и антидопинговыми организациями, а и они устанут придумывать результаты перепроверки проб десятилетней давности».

Собеседница считает, что «шансов оспорить решение CAS практически нет». «Существует Швейцарский федеральный трибунал, но там можно обжаловать только нарушение процедуры, а не оценку доказательств судом», – заключила Канделаки.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия оспорит решение CAS запретить президенту России Владимиру Путину и другим официальным лицам посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет.

«Это решение – абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа», – передает РИА «Новости» слова Джабарова.

Напомним, в четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил представителям российской власти на два года посещать Олимпиады.

Кроме того, CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

В Германии возмутились решением суда в Лозанне по отношению к России.