Россия оспорит запрет CAS Путину посещать Олимпийские игры

Россия оспорит решение CAS запретить президенту России Владимиру Путину и другим официальным лицам посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это решение – абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа», – передает РИА «Новости» слова Джабарова.

Напомним, в четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил представителям российской власти на два года посещать Олимпиады.

В Германии возмутились решением суда в Лозанне по России.