Российским спортсменам запретили выступать под своим флагом до конца 2022 года

Россияне не смогут выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года, следует из решения Спортивного арбитражного суда (CAS), рассматривавшего дело Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 млн 270 тыс. долларов в качестве компенсации расходов и издержек, понесенных при расследовании подлинности данных, полученных из московской лаборатории, передает РИА «Новости».

Вместе с тем CAS смягчил санкции WADA в отношении российских спортсменов, отмечается в сообщении.

Напомним, исполком WADA в декабре 2019 года признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.

Общее собрание членов РУСАДАприняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA.

WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.