В России объяснили снижение уровня летальности коронавируса

Снижение показателей летальности при заражении коронавирусной инфекцией в Европе может быть связано в том числе с мутациями в геноме вируса, выразил мнение профессор Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире телеканала «Россия 24».

«Та огромная разница в летальности, которая есть у нас сейчас, скажем, в Европе, где было порядка 10-15% в весенней волне, а сейчас мы наблюдаем 0,5%, – это вряд ли заслуга только медицины. Я думаю, что здесь имеют значение и биологические изменения вируса», – передает ТАСС его слова.

По мнению эксперта, мутации в геноме коронавируса происходят «в пользу человека», влияя на снижение летальности от вируса. Также Альтштейн добавил, что положительная динамика по этому показателю в Европе также связана и с улучшением качества оказания медицинской помощи.

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