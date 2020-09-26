В Подмосковье решили усилить контроль за соблюдением масочного режима

Жителям Подмосковья старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, также в регионе будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Изменения вступают в силу с понедельника, 28 сентября. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также людям, имеющим хронические заболевания, рекомендуется «не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», передает ТАСС.

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Также власти Московской области рекомендуют работодателям перевести максимальное количество работников на дистанционный режим.

Кроме того, в постановлении отмечается необходимость соблюдать требования по использованию средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) в местах общего пользования. Контроль за соблюдением этих требований будет усилен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей из групп риска, в том числе беременных женщин, оставаться дома на фоне распространения коронавируса. Он также сообщил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать.

Кроме того, в Москве возобновили работу системы соцобслуживания граждан из группы риска по COVID.

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург называл причины роста заболеваемости коронавирусом в России.

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