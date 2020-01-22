Предложено снизить возраст выхода на пенсию для многодетных отцов

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, по которому многодетные отцы смогут выйти на пенсию досрочно, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«В целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта – симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин», – передает РИА «Новости» текст законопроекта.

Авторы документа считают, что для реализации законопроекта из бюджета потребуется более 5,21 млрд рублей.

Согласно новой пенсионной системе, возраст выхода на пенсию постепенно будет повышен до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД