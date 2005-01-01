Госдума приняла закон о новой пенсионной системе

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании пенсионного законодательства. За принятие законопроекта проголосовали 332 депутата.

За принятие законопроекта проголосовали 332 депутата, 83 – против, воздержавшихся нет, передает ТАСС.

Источник РИА «Новости» сообщил, что Совет Федерации планирует рассмотреть поправки в пенсионное законодательство на заседании 3 октября.

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако президент Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам, в котором предложил шесть мер для смягчения решения. В частности, глава государства высказался за снижение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты граждан предпенсионного возраста (предпенсионными считаются пять лет до наступления срока выхода на пенсию), в том числе повышение пособия по безработице для них, введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией, сохранение для них пенсионных льгот.

Глава государства предложил установить «особую льготу» для людей, которые первыми столкнутся с повышением пенсионного возраста. Так, гражданам, которые по действующему законодательству вышли бы на пенсию в ближайшие два года, будет предоставлено право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Кроме того, Путин предложил сократить на три года трудовой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию – с 40 до 37 лет для женщин и с 45 до 42 лет для мужчин. Глава государства также высказался за сохранение на переходный период всех действующих на 31 декабря 2018 года федеральных льгот по налогам на недвижимость и землю.

На этой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста. Необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы до 360 часов.

Остальные предложения президента были учтены в поправках, принятых во втором чтении, которое законопроект прошел в среду.

Кроме того, были приняты предложения, сформулированные «Единой Россией», часть из которых посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.

Предложения по доработке правительственного законопроекта исходили не только от депутатов Госдумы, но и от их региональных коллег, представителей бизнеса, общественных организаций и профсоюзов. Всего в Думу поступило более 300 поправок. Их сведением занималась специально созданная в Госдуме рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства. Как заявлял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, группа продолжит работу после принятия пенсионного пакета законов и будет «изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от граждан, чтобы законы работали эффективно на результат».