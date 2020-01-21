Россия поставила Лаосу танки и бронемашины

Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей и модернизировала аэродром, сообщили в Минобороны России.

В сообщении говорится, что 20-21 января делегация Минобороны приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годовщине образования Народной армии Лаоса.

«На полях торжественной церемонии в рамках оказания военно-технической помощи состоялась передача лаосской стороне очередной партии российской военной техники – танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М, а также модернизированного российскими специалистами аэродрома Тхонгхайхин, расположенного в провинции Сиангкхуанг», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Там добавили, что российско-лаосские связи будут укрепляться на благо двух государств, в интересах мира, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в декабре Россия и Лаос провели первые в истории совместные учения «Ларос-2019».

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