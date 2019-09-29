Опубликовано снятое от первого лица видео учений «Центр–2019»

В интернете опубликована видеозапись стратегических учений «Центр–2019», снятая десантниками от первого лица.

Видео опубликовано телеканалом «Звезда».

На записи можно увидеть несколько видов десантирования, «бой», работу авиации и тяжелой огнеметной системы «Буратино», передает РИА «Новости».