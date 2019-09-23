Названы причины разрушительного падения боевых машин десанта

«Если судить по характеру повреждений, сила удара была такой, как будто парашюты практически не наполнились. Мог не сработать вытяжной парашют, вытаскивающий основные купола», – сказал газете ВЗГЛЯД глава исполкома Союза десантников России Валерий Юрьев. Так он прокомментировал инцидент на учениях «Центр-2019», где у двух БМД не сработали парашютные системы.

Председатель исполкома Союза десантников России полковник Валерий Юрьев отметил, что ситуация, сложившаяся во время десантирования бронетехники на учениях «Центр-2019» – крайне необычная. «За весь мой опыт я не вспомню больше таких случаев, чтобы одновременно «билось» сразу две машины. Если я бы не знал, что вся техника тщательно проверяется непосредственно перед сбросом, я бы даже предположил, что это могла быть диверсия», – указал он.

Ранее в интернете появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений «Центр-2019». Снимки опубликованы в паблике «Авиация» в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что обе боевые машины десанта (БМД) получили сильные повреждения, одна из них оказалась практически полностью разрушена. Другая БМД, судя по снимкам, приземлилась на крышу и также сильно повреждена.

Как позже сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны, 20 сентября у боевых машин при десантировании в Оренбургской области не раскрылись парашюты. Экипажей и десанта внутри машин в момент происшествия не было, пострадавших нет; причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

«Раньше при десантировании бронетехники для снижения вертикальной скорости объекта использовались парашютно-реактивные системы (ПРС) и были единичные случаи, когда в результате замыкания, двигатели, которые должны снижать скорость объекта, срабатывали в ненужный момент, из-за этого билась техника», – отметил полковник Юрьев. Такое, по словам эксперта, порой случалось в ненастную погоду. Новые парашютные системы не предполагают использование электричества, сообщил Юрьев.

Судя по фото и видеосъемкам, «машина шла к земле в режиме свободного падения», сказал эксперт. По его предположению, мог не сработать вытяжной парашют, но из-за чего это произошло, пока сказать сложно, заключил военный эксперт.

Добавим, что подобного рода инциденты случаются и в армиях других стран мира. В апреле на учениях в немецком Хоэнфельсе 173-я воздушно-десантная бригада армии США потеряла три броневика Humvee в результате неудачного десантирования.