Опубликовано видео падения боевых машин ВДВ без парашютов

В интернете опубликовали видеозапись того, как во время массового десантирования у двух боевых машин десанта без экипажей не сработали парашютные системы.

Инцидент произошел из-за «неисправности парашютных систем». В результате обе машины «получили повреждения», сообщило российское военное ведомство.

В министерстве подчеркнули, что десантирование военной техники производилось без экипажей. В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.