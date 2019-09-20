Российская армия освоила новый вид наступления

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20 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 22:57  |  vz.ru
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Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах

Газовые отношения России с Украиной получили шанс на восстановлениеФото: Gleb Garanich/Reuters
Конструктивная и очень позитивная атмосфера – так охарактеризовали трехсторонние газовые переговоры Россия и Еврокомиссия. А украинский министр энергетики был готов договориться по транзиту уже сегодня. Такого оптимизма в отношениях двух стран не было уже давно. Однако для достижения полной договоренности Москве и Киеву придется пойти на существенные взаимные уступки. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов

В поисках нового «майора Евсюкова» сотрудников МВД регулярно прогоняют через американский тестФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Перестрелка между полицейскими на станции московского метро «Рязанский проспект» вызвала массу вопросов. Неясно, как убийца сумел пройти все проверки, попасть на службу и даже получить табельное оружие. Вопрос и к сотрудникам службы собственной безопасности, которые оказались неготовыми к задержанию вооруженного подозреваемого. Эксперты говорят о ряде существенных проблем в органах внутренних дел. Подробности...
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Эстония потребовала от Украины ускорения

Многие на Украине все еще верят в евроинтеграциюФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе растет усталость от Украины. Причина этого – отсутствие перемен, коррупция и засилье олигархов. Президент рассказала, какие действия Киева могут изменить мнение европейских политиков, которые видят все меньше причин для продления антироссийских санкций. Но выполнить эти условия Украине будет практически невозможно. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Американский генерал угрожает моей земле

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Давайте попробуем на минутку представить, как действовали бы Соединенные Штаты в случае нападения на Калининград. У Пентагона богатый исторический опыт ковровых бомбардировок. Одна проблема – не самое лучшее знание географии. Подробности...

Сексуальные ориентации только кажутся элитарными

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Письмо священников каждый прочитал по-своему

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Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы стремиться к облегчению участи заключенных; беда может прятаться в деталях, потому что заступаться можно по–разному. Можно искренне хотеть добра и послужить злу. Подробности...
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              Свыше двух тысяч бойцов ВДВ провели одновременный десант в ходе учений «Центр-2019»   20 сентября 2019, 22:00
              Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
              Текст: Иван Абакумов,
              Никита Голобоков

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              На учениях «Центр» под Оренбургом, за которыми наблюдал Путин, вооруженные силы продемонстрировали новую тактику ведения боя против современного противника. Кроме того, впервые был применен опыт, приобретенный армией в Сирии. Специалисты оценили это как новое слово в военной науке.

              Более двух тысяч десантников и 200 единиц бронетехники провели в пятницу одновременную высадку в ходе розыгрыша основного этапа стратегических учений «Центр-2019», сообщило в пятницу Минобороны. В единовременном десантировании впервые в полном составе со штатным вооружением и военной техникой участвовал личный состав парашютно-десантного полка из Иваново. 

              Как подчеркивает телеканал «Звезда», это был самый масштабный десант живой силы и бронетехники в истории российской армии. В операции участвовал 71 самолет Ил-76. Десантники высадились в тыл условного противника, нанесли удар во фланг его ударной группировки, захватив полевой аэродром и окружив важные объекты.

              «Главная особенность учений в Донгузе в том, что вооруженные силы окончательно обкатали новую тактику, которая возникла в последние годы, – сказал по этому поводу военный эксперт Владислав Шурыгин. – Она заточена под одно из новейших формирований – отдельную десантно-штурмовую бригаду. Это было в какой-то мере презентацией».

              Эта бригада демонстрирует, что называется, «вертикальный бой» – высаживается с вертолетов и работает по современному высокотехнологическому противнику при поддержке ударной авиации, пояснил собеседник газете ВЗГЛЯД. По его мнению, такой «объемный тип» наступления – это очень серьезный шаг вперед.

              Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин добавляет, что столь масштабные высадки ВДВ часто практиковались в советские годы, «когда нужно было продемонстрировать мощь, скажем, на границе с Китаем во время серьезного обострения», но сейчас они проводятся редко.

              «Последний раз похожая высадка, хотя и не в таком масштабе, проводилась в Таджикистане на границе с Афганистаном.

              Это была наглядная демонстрация возможностей наших вооруженных сил, в том числе и десантников», – сказал Козюлин газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт отметил: если в прошлом подобные маневры проводились на границах с соседними странами, то сейчас – в центре России, что можно расценивать как презентацию новой тактики, причем внутреннюю презентацию, не рассчитанную на потенциального противника. «Я бы расценивал эти маневры в Донгузе скорее как хорошую армейскую выучку, нежели как посыл Западу», – подчеркнул эксперт.

              Напомним, последний раз массовый десант ВДВ проводился на учениях России и Таджикистана в марте 2017 года, но он был столь многочисленным, как в Донгузе. В маневрах на полигоне Харбмайдон, что в 15 км от границы с Афганистаном, в общей сложности было задействовано более двух тысяч военных и около 700 единиц техники.

              Стоит отметить, что в Донгузе также была применена новая методика ведения боя «артиллерийская карусель» (его главная особенность – возможность уйти в тыл для перезарядки в то время, пока другие части продолжают обстрел позиций противника). Кроме того, впервые был дан залп силами четырех рот, вооруженных тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек».

              Особенностью «Центра-2019» стала и отработка опыта, приобретенного нашими офицерами на войне в Сирии. Так, например, российские военные впервые применили зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска» по наземным целям условного противника. «Ведение боя с наземными подразделениями условного противника штатным вооружением расчеты противовоздушной обороны отработали впервые», – сообщила пресс-служба Минобороны. Она добавила, что сирийские войска в боях часто вели огонь из зенитных установок по живой силе и технике боевиков – для поддержки наступающей пехоты. По сценарию учений, «кочующие экипажи «Тунгусок» вели радиолокационный поиск и сопровождение целей», а их задачей было охранять более важный объект – ракетные комплексы «Искандер-М».

              «По замыслу одного из эпизодов учения группы условного противника на автомобилях повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами и на мотоциклах прорвали боевое охранение района пусковых позиций «Искандер-М», – пояснили в Минобороны. В итоге расчеты «Тунгусок» уничтожили наступающие группы условного противника огнем двуствольных автоматических пушек калибра 30 мм на подступах к «Искандерам».

              В отличие от маневров, в реальном бою зенитные пушечно-ракетные комплексы по наземным целям давно применяются, пояснил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник Сергей Хатылев.

              «Советский станковый крупнокалиберный пулемет ДШК изначально предназначался в основном для уничтожения маловысотных целей. Он широко используется в современных конфликтах низкой интенсивности против наземных мишеней. Ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» также часто «работал» таким образом в Афганистане», – сообщил эксперт.

              «Сейчас фактически все средства ПВО – пушечно-ракетные комплексы, зенитные ракетные комплексы и системы – могут поражать и наземные цели. Знаменитые С-300 и С-400 также могут стрелять по наземным и надводным целям. Такие стрельбы отрабатываются в штатном порядке. Но, учитывая опыт конфликта в Сирии, сейчас Минобороны уделяет этому пристальное внимание», – добавил Хатылев.

              «Аналог «Тунгуски» – это зенитные самоходные установки «Шилка», которые работали точно так же не только в Сирии, но и в ряде других локальных конфликтов, например в Чечне. В Афганистане, где они были весьма эффективны, боевики называли эти установки «шайтан-арба», – добавляет Шурыгин.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на учениях в Донгузе впервые свыше 50 российских и китайских истребителей нанесли удар по условному противнику. При этом системы наведения позволили самолетам применить ракетно-бомбовое вооружение, не входя в зону поражения средств ПВО. Ранее из Китая в Оренбургскую область прибыли истребители Shenyang J-11 и бомбардировщики Xian JH-7А. Всего в «Центре-2019» принимают участие порядка 128 тысяч военных, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения, уточняет ТАСС.

              В пятницу за активной фазой учений в Донгузе наблюдали главы России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители – Валерий Герасимов (начальник Генштаба) и Юнус-Бек Евкуров, а также министры обороны государств ШОС. Путин остался доволен учениями, сообщил позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.


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