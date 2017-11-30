Концепция применения «Терминаторов» имеет свои слабости

Весной в ВС РФ поступят БМПТ «Терминатор». Российская военная мысль отводит этой машине важную роль на поле боя, заявляется даже о принципиально новой тактике их применения, которая должна сломить сопротивление сухопутных сил США. Но наземной войны с США пока не предвидится, так что появление «Терминатора» может быть продиктовано другой причиной, куда более прозаичной.

Как утверждают источники в Министерстве обороны, первая партия боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» поступит в российские войска уже в марте этого года. «Терминатор» сделан на базе танка Т-90А, только вместо башни у него боевой модуль со спаренной 30-мм пушкой, четырьмя ПТУР «Атака» с лазерной системой наведения и пара автоматических гранатометов. Экипаж машины – пять человек.

На поле боя «Терминатор» помогает танкам выжить: уничтожает противотанковые орудия, ракетные комплексы, вертолеты и пеших гранатометчиков. Во время сирийского конфликта эти машины показали себя весьма достойно, поэтому Уралвагонзавод создал еще более продвинутую версию – «Терминатор-3» на базе танка «Армата».

Как с гордостью пишут солидные военные издания: эта БМПТ «полностью ломает сухопутную стратегию вооруженных сил США». Тезис громкий, но требует доказательств.

Всякой твари по паре

Машины боевой поддержки танков – это, по сути, новое слово в концепции применения бронетанковых сил на современном поле боя. Как утверждают авторитетные танкисты, нынешние противотанковые средства стали чрезвычайно эффективными, а главное – чрезмерно массовыми. Противотанковым оружием может быть вооружен даже последний пехотинец самой зачуханной мотострелковой роты.

В то же время у танка нет средств и возможностей бороться с пехотой, которая стала поголовно грамотной. Тем более танк не в силах противостоять штурмовой авиации. Любой ударный беспилотник, собранный из консервных банок от сухпайка, может безнаказанно атаковать его управляемой ракетой.

Со всем этим безобразием давно нужно было что-то делать. Но только недавно придумали – что именно.

По мысли современных военачальников, вместо одного основного танка и легкой БМП в прикрытии на современном ТВД должна действовать целая группа танков. Главным в этом отряде будет всем привычный основной танк – ради него все и затевается. На переднем крае в бою машину опекают и защищают: стрелковый танк (тяжелая боевая машина пехоты – ТБМП), артиллерийский танк (боевая машина непосредственной огневой поддержки – БМ НОП) и зенитный танк (БМ ПВО). Все они создаются на базе основного танка, имеют такую же броню и двигатели. И будут действовать на передовой в одном строю.

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Машины с разной специализацией дополняют друг друга.

Задача стрелкового танка – бороться с так называемой танкоопасной живой силой противника. То есть с вездесущими, пронырливыми и хитрыми пехотинцами, которым за каждый подбитый танк полагается хорошая премия. (Сталинский приказ за номером 0528 от 1 июля 1942 года определял командиру орудия и наводчику по 500 рублей за танк, остальному расчету – по 200. В дополнение к этому офицеры противотанковых подразделений получали полуторный оклад, а солдаты – двойной. С другой стороны, средний рядовой жил на переднем крае не больше 40 суток.) ТБМП должен иметь несколько пулеметов, чтобы экипаж из семи человек мог одновременно стрелять в разных направлениях. Стрелковый танк также хорошо бы вооружить 30-мм пушкой и 152-мм ПТУР.

Артиллерийский танк, как видно из названия, – это артиллерия переднего края. Машину желательно вооружить 152-мм «стволом» (прорабатываются варианты и 175-мм, и 203-мм пушки), кроме того, он должен иметь богатый арсенал боеприпасов, желательно более 100 снарядов. Задача этого танка – быстро выявлять дальнобойное противотанковое оружие на удалении 5–6 километров и вражескую артиллерию. Для выживания ему необходимы ПТРК и пулеметы – 14,5 и 7,62-мм.

Зенитный танк призван бороться с вертолетами, ударными беспилотниками и самолетами на удалении 8 километров. Машине требуется разведывательно-огневой комплекс боевой машины ПВО «Тунгуска» и хорошая броневая защита.

Но и это еще не все. Согласно новой концепции, вместе с этой компанией на поле боя необходимо иметь еще и «комплекс боевых машин мобильного эшелона». Под этим понимаются 15-тонные машины: легкие танки, легкие БМП, БМА, БМ ПВО и так далее. У всех должна быть единая платформа и противопульная броня. Легкий танк необходимо вооружить пушкой калибра 125-мм для борьбы с танками врага. Остальным хватит легкого вооружения вроде 30–35-мм пушек и 14,5-мм пулеметов. По составу машин это точное повторение бронегруппы переднего края, только в облегченном варианте.

На ТВД мобильный эшелон станет чем-то вроде легкой кавалерии: будет лихо гнать отступающего врага, проводить быстрое развертывание сил, захватывать плацдармы, совершать рейды по тылам противника и десантироваться с самолетов в тыл врага. Например, современный Ил-76 может брать на борт 45 тонн груза – влезет по три машины на самолет.

Современным БТР тоже нашлась работа. В свое время бронетранспортеры создавались исключительно для доставки пехоты на ТВД и заменили бортовые грузовики. Впоследствии война приспособила их к перевозке грузов, раненых, пленных. БТР выкуривали боевиков из домов и квартир. За ними укрывались во время спецопераций. Ими сносили ворота и проламывали стены. Поэтому эти машины оставлены за Военной полицией.

Такова новая концепция применения бронетанковых войск на современном театре военных действий в общих чертах. И машина «Терминатор» – это первая ласточка грандиозного перевооружения. Однако радоваться этому что-то мешает.

Черенок от лопаты против Нобеля

Во-первых, откуда взять денег на такую армаду? Ведь каждый основной танк предполагается охранять еще тремя специальными, ввиду чего каждая тысяча танков вырастает до четырех тысяч – и речь только о машинах первого эшелона, а к ним надо еще и четыре вида легких танков наклепать. В конечном счете, исходя из новой концепции, один основной танк превращается в восемь танков различного вида.

Во-вторых, стоит подумать о том, что теперь на передовую придется возить в восемь раз больше горючего, боеприпасов, ГСМ. Потребуется в несколько раз больше тягачей, ремонтных, санитарных и продовольственных машин. Все это тоже нужно охранять, кормить, поить, ремонтировать и развлекать.

В-третьих, не так давно наши партнеры из Пентагона начали создавать мощный воздушный флот из малоразмерных беспилотников. Есть дроны размером меньше человеческой ладони, вооруженные несколькими граммами мощной взрывчатки. Если выпустить несколько таких роев (сотни тысяч штук) над полем боя, эти малютки могут устроить охоту за пехотой, машинами связи, командно-штабными машинами, радарами ПВО, ракетами ПВО, арсеналами, складами с ГСМ – и так далее. Все перечисленное крайне уязвимо. Если пулей 14,5 прошить КУНГ машины связи или пункта управления, люди там еще долго будут приходить в себя и настраивать аппаратуру заново. А дрон со взрывчаткой – пострашнее пули.

Кроме того, эти дроны уже умеют действовать сообща: разбивать окна, вышибать зарядом двери, проникать на объекты через воздуховод. Как с ними бороться – никто еще не придумал и в ближайшее время не придумает.

Проще говоря, если уничтожить управление, то и первый тяжело бронированный эшелон, и второй легкий никуда не двинутся.

На этом фоне гендиректор Уралвагонзавода со ссылкой на издание National Interest «проинформировал общественность», что американские оборонщики назвали «Терминатор» особо опасным для сухопутных войск США.

Директора можно понять: лучше клепать танки, чем вагоны. Между тем со времен холодной войны между ОПК США и России сложились вполне определенные партнерские правила: если мы завтра покажем свежеструганный черенок от лопаты и заявим, что забьем этой деревяшкой всех американцев насмерть, они с радостью эту тему подхватят, творчески разовьют и даже снимут на деньги Пентагона пару боевиков о новом страшном оружии – русском черенке. Но все эти страдальческие вопли Пентагона и его сателлитов означают одно – дайте больше денег! Иначе пойдем неверной дорогой и проиграем русским грядущую войну.

Наш оборонно-промышленный комплекс ведет себя точно так же: мол, если бы мы не стали охранять наши танки машинами БМПТ, завтра их бы уже охраняли солдаты НАТО.

После этого по обе стороны океана с готовностью открывают кошелек или выписывают чеки.

Как известно, нобелевских лауреатов у США гораздо больше, чем у России. Но никто не реагирует на это в ужасе – смотрите, мы тупее американцев! Они задавят нас интеллектом! Надо срочно учиться!

Все дело в том, что учебники стоят недорого, так что учиться действительно придется. Это тяжело. Намного проще и прибыльней всю жизнь пугать друг друга и доить безразмерный государственный бюджет.