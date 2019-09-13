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13 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 17:47  |  vz.ru
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Откуда берутся Гитлеры в российских школах

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За нами следят и будут следить еще больше

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Новые технологии слежения, разнообразные базы данных, сливающиеся в единое целое и получающие немыслимый ранее объем информации, делают нашу жизнь комфортнее и проще, но неизбежно требуют взамен поделиться очередным кусочком приватности. Подробности...

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              Масштабными военными учениями Россия дает сигнал Западу

              Россия и Белоруссия адекватно отвечают на агрессивные военные приготовления НАТО   13 сентября 2019, 17:00
              Фото: Игорь Руссак/РИА «Новости»
              Текст: Андрей Винников

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              «США и НАТО активно осваивают театр действий в Польше и Прибалтике. Там создают новую и модернизируют уже имеющуюся военную инфраструктуру, отрабатывают способы быстрой передислокации в этот регион больших армейских контингентов». Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал газете ВЗГЛЯД о том, зачем Россия проводит очередные совместные военные учения с Белоруссией.

              С 13 по 19 сентября состоятся совместные российско-белорусские военные учения «Щит Союза – 2019». Последний раз масштабные маневры такого рода проходили осенью 2017 года – и тогда они вызвали настоящую истерику со стороны стран НАТО. На сей раз учения решено перенести вглубь российской территории, в Нижегородскую область.

              О том, почему это сделано, газете ВЗГЛЯД рассказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, глава Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. На днях он совместно с доцентом Юрием Зверевым опубликовал экспертный доклад «Безопасность в Восточной Балтике», тема которого напрямую перекликается с начавшимися учениями.

              ВЗГЛЯД: Насколько масштабными будут эти учения?

              Николай Межевич: Всего около 12 тыс. военнослужащих – до 8 тыс. от России и более 4 тыс. от Белоруссии. Главным итогом учений должна стать проверка управления войсками при операциях по обеспечению безопасности Союзного государства. На маневрах будут отрабатываться действия сугубо оборонительного характера.

              В рамках подготовки к «Щиту Союза» уже прошел ряд совместных акций: в марте, например, в Санкт-Петербурге была проведена совместная командно-штабная тренировка с привлечением оперативной группы от вооруженных сил Республики Беларусь. Еще ряд мероприятий по подготовке к учению был проведен в апреле, июне, июле и августе – в частности, раздельное инструкторско-методическое занятие в Минске и общее инструкторско-методическое занятие в Санкт-Петербурге. «Щит Союза – 2019» станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки военнослужащих двух стран. Учения, в соответствии с решением президентов России и Белоруссии, проводятся раз в два года – предыдущие маневры нынешнего цикла «Запад-2017» состоялись в Белоруссии.

              ВЗГЛЯД: А чем именно нынешние учения «Щит Союза 2019» отличаются от тех, что проходили в предыдущие годы?

              Н. М.: В первую очередь местом проведения – полигон Мулино в Нижегородской области. В прошлые годы совместные российско-белорусские учения проводились гораздо ближе к рубежам НАТО, и это вызывало пароксизмы истерики у государств Балтии и у Польши.

              Николай Межевич (Владимир Трефилов/РИА Новости)
              Николай Межевич (Владимир Трефилов/РИА «Новости»)

              Например, после маневров «Запад-2017» евродепутат Артис Пабрикс, ныне являющийся министром обороны Латвии, заявил, что, мол, «Россия готовится к масштабной войне», а «балтийские страны по-прежнему являются главной целью сценария таких учений». И такие слова не были чем-то исключительным – напротив, подобные заявления со стороны прибалтов и поляков сыпались, как сор из распоротого мешка. Всё об одном: коварная и агрессивная Россия до сих пор мечтает об оккупации свободолюбивых Прибалтики и Польши – и заранее, что называется, «тренируется на кошках».

              А украинские политики пошли еще дальше: они уверяли, что Россия отозвала с территории Белоруссии после учений «Запад» лишь небольшую часть своих вооруженных сил, участвовавших в тренировках, а остальные, вопреки заверениям Москвы, там так и остались. Дескать, на территории Белоруссии спрятались до сотни тысяч вооруженных до зубов москалей, готовых вторгнуться на ту же Украину или в беззащитные государства НАТО.

              Вот чтобы с самого начала исключить поводы для подобных спекуляций, Россия и решила перенести нынешний «Щит Союза» вглубь своей территории.

              ВЗГЛЯД: И вы считаете, что те же Польша и страны Прибалтики оценят этот шаг России?

              Н.М.: Нет, они, разумеется, не оценят. Эти государства недоговороспособны и слепы в своей неприязни к Российской Федерации. Они живут в мире фантазмов, где кровавый восточный Мордор мечтает поработить государства Запада – а героические поляки, латыши, литовцы и эстонцы обороняют границы «свободного мира». Это смотрится смешно только сначала, потому что там люди всерьез верят в созданные ими мифы и ненавидят нас совершенно непритворно и искренне. Та же Польша, похоже, успокоится относительно России, только когда та прекратит существование.

              Но ведь и сигнал Москвы предназначен отнюдь не Таллину, Риге, Вильнюсу и Варшаве, а тем столицам, что находятся несколько западнее. Например, тому же Берлину. Думаю, там-то, западнее, сделают правильные выводы и запомнят. Конечно, не следует немедленно ждать заявлений с выражениями признательности. Но через какое-то время – возможно даже через год, а то и больше – поступит, не исключено, какой-то ответный сигнал. Это будет либо ответный шаг по военной деэскалации, либо какая-то политическая уступка. Посмотрим.

              ВЗГЛЯД: Поляки, прибалты – неужели они всерьез готовятся отражать нападение России?

              Н.М.: Это тот случай, когда творцы пропаганды об «агрессивной России», лившие ее в мозги своих сограждан много лет, сами в итоге уверовали в то, что они проповедуют. Профессиональная деформация, ничего не поделаешь... Причем, тамошние параноики 90-х вырастили смену, которая оказалась еще хуже. Один из множества примеров: на днях экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, например, что американцы, французы, англичане, немцы, если понадобится, будут «умирать», защищая Ригу и Варшаву.

              Или открываю я эстонскую газету Postimees («Почтальон») и читаю интервью с новым руководителем эстонского государственного Центра оборонных инвестиций Кусти Сальмом. Интервьюер напоминает ему, что недавно депутаты эстонского парламента Мадис Миллинг и Хенн Пыллуаас обвинили этот центр в приобретении устаревших противотанковых ракет Eurospike. «Давайте уточним – Eurospike пробьет современные российские танки или нет?» – интересуется журналист Postimees. Понимаете? Он говорит не о каких-то абстрактных «вражеских танках», а сразу называет будущего противника! И Сальм ничуть не возражает. Успокаивает: дескать, если «в лоб» ни один современный танк никаким оружием не пробивается, то сбоку и сверху вполне возможно...

              ВЗГЛЯД: Да, это о многом говорит...

              Н.М.: Можно ещё вспомнить недавний случай, когда журналист одного из наиболее читаемых в той же Эстонии порталов Delfi Вахур Кооритс опубликовал в крупном издании Eesti Päevaleht свое мнение о том, что стране необходимо «в целях самосохранения» приобрести ракетную систему, способную поразить Санкт-Петербург. Также Кооритс советует купить военные корабли, которые смогли бы захватывать российские торговые суда. В Прибалтике, в Польше подобная риторика давно никого не удивляет...

              Накачка ненавистью осуществляется в режиме нон-стоп. Стоило России облегчить въезд в Калининградскую область, введя систему электронных виз, как литовская пресса стала публиковать совершенно гнусные статьи. О том, как в Калининграде все плохо, как там люди некрасиво одеваются, как нет нормальных магазинов, как ненавидят литовцев, как за каждым следит КГБ и т. п.

              Мы, впрочем, тут ничего сделать не можем. Разве что послать ноту протеста в случае какого-то совсем уж дикого высказывания в наш адрес – ну так они это проигнорируют, как уже неоднократно бывало.

              ВЗГЛЯД: Отношения Москвы с Вашингтоном и Брюсселем – это совершенно разные направления? В смысле, обладает ли Евросоюз настоящей политической субъектностью?

              Н.М.: В Брюсселе происходят очень сложные процессы. Представьте, что при прокладке железной дороги рельсы легли не полностью параллельно друг другу, а чуть-чуть вкось. При движении на небольшое расстояние это не имеет значения, но всё равно потом рельсы разойдутся в разные стороны. Нечто подобное наблюдается в отношениях США и ЕС. Сейчас разногласия выглядят не особенно серьезными, но, не будучи урегулированы, через несколько лет приведут уже к существенным расхождениям.

              Помню, как в далеком 97-м я ездил с нашей делегацией в Монс, а позже нас принимал Виталий Иванович Чуркин, работавший тогда в статусе посла России в Бельгии и, одновременно, представителя РФ при НАТО. Мне очень запомнились сказанные тогда им слова: старайтесь видеть различия, разногласия между США и ЕС, четко осознавать их природу. То есть, профессионалам сам факт наличия таких разногласий был прекрасно заметен и двадцать с лишним лет назад. За минувшие годы таких скрытых конфликтов стало только больше.

              Но тут не нужно и впадать в ложное обольщение – степень зависимости Евросоюза, даже его крупнейших государств, от США по прежнему очень велика. Об этом, конечно, вслух принято не говорить, наоборот, на словах те же немцы и французы любят демонстративно подчеркивать свою якобы самостоятельность. И это обнадеживает уже тем, что факт своей зависимости от США там воспринимают, как нечто стыдное. Знаете, в чем одно из знаковых отличий «старых» членов ЕС от «новоевропейцев»?

              ВЗГЛЯД: В чем же?

              Н.М.: Латвия, Литва, Эстония, Польша не только не стесняются своей тотальной зависимости от США, но порою этим даже бравируют. «Лидеры» этих стран постоянно упрашивают Вашингтон: пришлите к нам побольше американских солдат! Ну какое уважающее себя государство, для которого суверенитет не пустой звук, станет так поступать?

              Когда Польша требует репараций с Германии и тут же стелется перед США, упрашивая о создании на своей территории американской военной базы «Форт-Трамп» – как это назвать пристойными словами? Конечно, это какой-то позор. Неужели люди в Варшаве этого не понимают?

              ВЗГЛЯД: Возвращаясь к теме учений... Страны Прибалтика потому так возмутились маневрами «Запад-2017», поскольку, по их словам, они чувствовали «беззащитность перед гигантскими силами русских...»

              Н.М.: Да, они любят об этом говорить. Дескать, и собственные их армии небольшие и контингенты НАТО там крохотные, практически символические...

              Действительно, в Польше и странах Балтии сейчас находятся порядка 10 тысяч военнослужащих США и других членов НАТО (без учета собственных вооруженных сил этих государств). Совместная декларация США и Польши о сотрудничестве в сфере обороны подразумевает, что в скором будущем американский ротационный военный контингент там вырастет примерно еще на тысячу человек. Казалось бы, цифра небольшая – но это на первый взгляд. В течение последних пяти лет США и НАТО активно осваивают театр действий в Польше и Прибалтике. Там создают новую и модернизируют уже имеющуюся военную инфраструктуру (военные базы и аэродромы, гавани, транспортные пути и т. д.), отрабатывают способы быстрой передислокации в этот регион больших армейских контингентов. Созданы и постоянно пополняются склады вооружений и военной техники для частей НАТО. Практически беспрерывно проходят учения, в ходе которых отрабатывают оперативное взаимодействие войск США, НАТО с армиями Польши и стран Балтии...

              ВЗГЛЯД: То есть, все гораздо серьезнее, чем на первый взгляд?

              Н.М.: Да, предпринимаемые Россией меры безопасности являются абсолютно адекватными. Я не утверждаю, что США хотят атаковать Россию через Польшу и Прибалтику. Там решаются другие задачи – во-первых, создание управляемой угрозы для России и Белоруссии. Во-вторых, поддержание нынешнего уровня конфронтации между НАТО и Россией с целью сохранения американского контроля над ЕС.

              Но «управлять угрозой» получается не всегда, это чревато опаснейшими эксцессами. Поэтому, учения «Щит Союза-2019» – минимально возможная и плановая реакция России и Белоруссии на действия НАТО.


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