Поляки продолжают воевать с Россией

Взгляд
2 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:34  |  vz.ru
Разделы

Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

Самый грузоподъемный серийный самолет в мире – Ан-124 «Руслан» – выполняет поистине уникальные задачи, особенно для российских военныхФото: Anton Bannikov/wikipedia
Украинский концерн «Антонов» потребовал от России переименовать новый транспортный самолет, который разрабатывается на базе Ан-124 «Руслан». Дескать, это другой лайнер и маркой «Ан» он именоваться не имеет права. В России не возражают – нам незачем ставить чужой бренд на свой самолет. Важнее другое – развитие одного из самых востребованных транспортных самолетов в мире теперь идет без Украины. Подробности...
Перейти а раздел…

Россию лишили заслуг во Второй мировой войне

Риторика польских лидеров была звонкой, но фальшивойФото: Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta/Reuters
Польша обвиняет Россию в отсутствии репараций от Германии. Эстония заявляет, что Вторая мировая война окончилась с развалом СССР. Германия благодарит лишь США за победу над нацизмом на Западе и на Востоке. За волной исторического вранья на праздновании 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве, куда нарочито не была приглашена Россия, стоит четкая стратегия, уверяют эксперты. И сейчас она получила небывалую поддержку. Подробности...
Перейти а раздел…

Что мешает сделать нормой семью с тремя детьми

Владимир Путин с детьми из семьи Шутылевых из Хакасии Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин назвал семью с тремя детьми правильной. Президент уже много раз говорил о необходимости роста рождаемости и важности больших семей. И это на самом деле главная задача для государства и общества. Семья с тремя детьми должна стать нормой, если мы хотим сохранить и развить великую русскую цивилизацию. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией

Украинцы продвинулись в решении проблемы ядерного топлива, но риски остаются колоссальнымиФото: Дворной Б./ТАСС
На Украине объявили о планах провести до 2024 года модернизацию всех АЭС страны, потратив на это 240 млн долларов. Одна из особенностей проекта – попытка наладить собственное производство оборудования для четырех атомных станций. Киев пытается полностью отказаться от ядерного сотрудничества с Москвой, не обращая внимания даже на то, что спешка в подобном вопросе чревата риском техногенных катастроф. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Поляки продолжают воевать с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сочетание глупости, русофобии и шляхетской гордости привели к тому, что много сделавшая для начала Второй мировой Польша стала ее первой жертвой. Такова историческая правда, в которой Польша не заинтересована. Подробности...

Горькое обаяние американского социализма

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня быть западным (равно как и западническим) либералом означает быть социалистом. И чем радикальнее, тем лучше. Эта тенденция, пусть и с опозданием, неизбежно возобладает и в России. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

На русском Севере ищут себя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Русский Север притягивает раз за разом тем, что обнажает скрытое: когда день за днем идешь среди ясных линий, прозрачной красоты, длинных туманов – совершенно не остается сил лгать себе. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Ангеле Меркель грозит бесславная отставка

    Как пиарщики меняют общественное мнение

    Ученые расстроили ЛГБТ – «гей-гена» нет

      Перейти а раздел…

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

          Вы работаете по специальности, на которую учились?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет специальности

          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Новак объяснил невыполнение Россией сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
              Лавров заявил об откровенной провокации Ирана ВашингтономАнкара заявила об отсутствии переговоров по Су-35 и Су-57При пожаре на корабле у берегов Калифорнии погибли более 30 человекПремьер Пакистана высказался о ядерной войне с Индией
              Путин раскритиковал медленную ликвидацию последствий паводковАксенов назвал количество посетивших Крым туристовАппарату на орбите пришлось уворачиваться от спутника МаскаПоклонская подтвердила развод
              Умер посол России в ЕгиптеРоссия и Иран проведут совместные морские ученияРоссия и Иран проведут совместные морские ученияПропавшую в поезде из Минска девочку нашли спустя 20 лет в России

              Главная тема


              Константинополь испытает русских православных искушением

              Ультиматум анкары


              Турция пригрозила США закупкой дополнительных С-400

              жесткий ответ


              Пушков назвал паранойей жалобы Латвии на «советскую оккупацию»

              песня дня


              Лоза вынес вердикт шуткам о песне Шуфутинского «Третье сентября»

              Видео

              секреты Су-57


              Турция готова поставить российский истребитель на службу НАТО

              лайнер Ан-124


              Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

              американский СПГ


              Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

              обострение обстановки


              Провокацией в Южной Осетии руководят российские оппозиционеры

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?


              Геворг Мирзаян

              Поляки продолжают воевать с Россией

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 2 сентября 2019, 23:17

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              1 сентября в Польше прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине начала Второй Мировой войны. Точнее, формально посвященные – на самом деле они носили скорее пропагандистский, политический характер. И еще раз показали, что война для ряда лидеров не меняется и не заканчивается.

              Историческая правда

              По сути, польское руководство рассчитывало организовать на своей территории большой слет западных демократий. Которые бы своим присутствием поддержали рейтинг правящей партии (ей в сентябре нужно выигрывать парламентские выборы), а также продемонстрировали бы общеевропейское единство против «российских амбиций». Именно поэтому Москву демонстративно не пригласили на годовщину начала войны, которая была выиграна во многом благодаря героизму и крови советского солдата.

              В польском МИД пояснили: Россию не позвали, во-первых, по территориальному признаку (на мероприятие пригласили лишь страны НАТО и членов Восточного партнерства), а также потому, что мероприятие пройдет в «духе исторической правды», в которой Москва не заинтересована.

              И тут поляки, к сожалению, правы – российские власти не заинтересованы в тиражировании исторической правды относительно виновников войны. В ином случае Москва регулярно бы напоминала, что одним из инициаторов Второй Мировой – а значит и ответственной за десятки миллионов жертв – является Польша.

              Фото: Imago images/United Archives/Global Look Press

              Именно Варшава активно помогла Гитлеру разделить Чехословакию (отказавшись пропустить в Прагу советские войска, которые СССР мог бы направить чехословацкому правительству во исполнение подписанных с ним соглашений), получив затем часть чехословацкой территории. Именно Польша отказалась подписывать с Советским Союзом соглашение о коллективной безопасности в 1939 году – уже после того, как Берлин разорвал соглашение о ненападении с Варшавой.

              Сочетание глупости, русофобии и шляхетской гордости привели к тому, что много сделавшая для начала Второй мировой Польша стала ее первой жертвой, а Советские войска – вместо того, чтобы вместе с Войском Польским ликвидировать нацистское государство – вошли в Польшу с востока и взяли под контроль Западную Украину и Западную Белоруссию. Отодвинув тем самым границу на Запад, что (по мнению ряда историков) стало одной из причин провала блицкрига – Гитлер просто не успел дойти до Москвы до начала холодов зимы 1941/1942 года.

              А после войны – если уж говорить об исторической правде – Советский Союз не только старался не поднимать вопрос о вине Польши (Польская Народная Республика была, как никак, союзником в рамках Организации Варшавского Договора), но и подарил ей территории.

              В качестве компенсации за отошедшие к СССР украинские и белорусские земли Польша получила ряд восточногерманских областей, которые до сих пор являются самой развитой частью Польской Республики. Такова вот историческая правда. В которой польское правительство не заинтересовано.

              А мы пойдем во Флориду

              Однако, к сожалению для Варшавы, особого интереса к такой правде не проявили и мировые «тяжеловесы». Так, на пиар-слет не прибыл Дональд Трамп, которого поляки почитают как своего главного союзника и защитника. За считанные дни до начала саммита американский президент заявил, что остается дома, а вместо него в Варшаву поедет вице-президент Майк Пенс.

              И как-то критиковать Трампа за это решение бессмысленно – президент пояснил, что должен остаться дома для лучшей координации по защите населения в ходе мощнейшего урагана Дуриан, который надвигался на Флориду. Флорида – один из нескольких «колеблющихся штатов», голосование в которых, по сути, и определит имя следующего президента США.

              Поэтому в системе координат Трампа значимость солнечного штата на порядок выше, чем Польши и ее амбиций. Возмущаться этому факту глупо и даже контрпродуктивно – Трамп, как известно, не любит, когда его действия оспариваются. Особенно теми, кто ищет его расположения. Подождут, никуда не денутся.

              Не было и других лидеров, присутствие которых можно было бы обыграть в политическом смысле. Так, мероприятие проигнорировал председатель Европейского Совета Доналд Туск – всем известны его «теплые» отношения с находящейся сейчас у власти в Польше партией «Право и Справедливость». Политик был возмущен тем, что приглашение к нему пришло лишь в последних числах августа – по его словам, это доказывало, что его на мероприятии не ждут, а он никогда не навязывает свое присутствие.

              Наконец, годовщину начала войны не посетили Белоруссия и Армения – союзники России (чье присутствие можно было бы позиционировать как сигнал того, что Москва оказывается в изоляции даже в рамках своих интеграционных проектов).

              В итоге пропагандистское мероприятие превратилось в слет скучающих людей. Немцы снова извинялись, поляки говорили о ценностях. Да, некоторые гости совершили исторические открытия. Так, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что для ее страны война закончилась не в 1945, а в 1994 году - когда страну покинули «последние вагоны с техникой оккупационных войск». А до этого были «более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы».

              Правда, открытие это весьма сомнительно. И дело даже не в том, что создание Союзом промышленности и современной экономики в Прибалтике сложно назвать экономическим регрессом – а в том, что война для Эстонии и соседних с нею стран вообще не закончилась.

              Она продолжается вплоть до сегодняшнего дня – в их головах. Они продолжают воевать с ушедшим Советским Союзом и со своими пока еще живыми русскоязычными жителями, несут потери (в виде эмигрирующего населения), а победы в этой войне так и не видать. Что, впрочем, прибалтийские элиты устраивает – ведь этот конфликт давно превратился для них в смысл жизни. Как и для поляков. Упорно не помнящих, что состояние конфликта со всей своей периферией (а поляки снова требуют компенсаций у немцев, а также оспаривают право Берлина управлять и направлять Европейский Союз) раньше всегда приводило лишь к одному. К разделу Польши.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Горькое обаяние американского социализма

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              Сегодня быть западным (равно как и западническим) либералом означает быть социалистом. И чем радикальнее, тем лучше. Эта тенденция, пусть и с опозданием, неизбежно возобладает и в России. Подробности...
              Обсуждение: 22 комментария

              На русском Севере ищут себя

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Русский Север притягивает раз за разом тем, что обнажает скрытое: когда день за днем идешь среди ясных линий, прозрачной красоты, длинных туманов – совершенно не остается сил лгать себе. Подробности...
              Обсуждение: 12 комментариев

              Россия и Британия близки в описании Друга, Врага и Конфликта

              Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              Удивительно, насколько язык «нового Брекзита» соответствует нашему лоялистскому в России. Общего в правой повестке Британии, правых повестках США и других европейских стран очень много. Подробности...
              Обсуждение: 5 комментариев

              Вечно обиженные

              Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              Сегодня в Польше модно оскорблять тех, благодаря кому страна осталась в истории, переписывать и искажать исторические факты, манипулировать политическими оценками. Подробности...
              Обсуждение: 36 комментариев

              Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Когда до меня дошло, что за вкуснейшее рижское эскимо, которое я так любила, расплачивался мой двоюродный брат, вынужденный есть в Кондопоге замерзшую дрянь, я испытала глубокое отвращение к системе, породившей этот перекос. Подробности...
              Обсуждение: 808 комментариев

              Не тревожьте тень ушедшей империи

              Сергей Зацаринный, писатель
              Нам пора забыть это дурацкое словосочетание – монголо-татарское иго. Во-первых, его – в привычном понимании – не было. Во-вторых, у нас давно одна страна, одна история, и мы – один народ. Подробности...
              Обсуждение: 54 комментария

              Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

              Глеб Простаков, журналист
              Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Урбанина – чума нашего времени

              Максим Соколов, публицист
              Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...
              Обсуждение: 79 комментариев

              Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем

              Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
              Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкором телеканала «Россия» прямо на Майдане, то есть в окружении ненависти, и делал репортерскую работу. Подробности...

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............