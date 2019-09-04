В Эстонии найдена секретная база американского спецназа

Эстонские журналисты заявили, что в городе Тапа расквартировано секретное специальное подразделение американских военных.

Журналисты эстонского издания «Очевидец» обнаружили в документах минобороны США информацию о выделенных Эстонии 15,7 млн долларов на нужды тренировочной базы для секретного спецподразделения ВС США, пишет Err.ee.

Корреспонденты издания проводили переговоры с американскими военными в течение полугода, чтобы попасть на секретную базу. Журналистам удалось это сделать, но они не имеют права раскрывать местонахождение объекта и размеры подразделений, которые там собираются разместить.

«Мы здесь на постоянной основе с 2014 года, и для нашей деятельности зачастую требуется больше места», – заявил полковник ВС США, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер.

За 15,7 млн долларов в Тапе собираются построить казармы, тир, оружейный склад, башню для сушки парашютов, говорится в документах Пентагона, поясняет «Очевидец». Причем строительство уже началось, объекты планируется сдать в 2020 году.

По данным издания, причиной для размещения спецподразделения стало воссоединение России с Крымом и заключенный между США и Эстонией договор.

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