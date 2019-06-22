Призывы НАТО к защитите Прибалтики ведут к ее оккупации

Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести?

В НАТО не исключают военного конфликта с Россией. Об этом говорится в опубликованном докладе Оборонного колледжа Североатлантического альянса под названием «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО». «Риск военного конфликта между НАТО и Россией низкий, однако нельзя его не рассматривать как вероятность», – говорится в докладе.

Авторы исследования предупреждают, что через Прибалтику Россия способна «разрушить архитектуру безопасности Европы». Якобы за последние десять лет Москва продемонстрировала именно такие намерения. И чтобы противостоять подобным угрозам с востока, нужно отправить «на балтийскую землю» побольше американских войск.

«Развертывание военных должно дополнять существующие договоренности по расширению передового присутствия», – говорится в докладе.

Подобные рекомендации вписываются в рамки общей стратегии НАТО, которая впервые обновилась за многие десятилетия и теперь сосредоточена на противодействии России. Новые вызовы для себя альянс обнаружил в 2014 году, когда на востоке Украины началась гражданская война, а Крым вернулся в состав России. Однако на деле НАТО многие годы усиливает свои группировки на восточных рубежах под предлогом растущей опасности со стороны России. В Москве по этому поводу указывают на желание НАТО приблизиться к российским границам под надуманным причинам.

С момента провозглашения независимости стран Балтии численность иностранных воинских контингентов на их территории постоянно увеличивается. Недавно в конгресс США был внесен законопроект с предложением разместить дополнительные вооружения в Прибалтике, в частности, комплексы противовоздушной обороны.

Кроме этого, новые тезисы из свежего доклада перекликаются с апрельским исследованием международного центра оборонных исследований в Таллине «Морская оборона и сдерживание в Балтийском регионе» и аналитическими выкладками американского аналитического центра Rand Corporation «Сдерживание российской агрессии в странах Балтии через устойчивость и сопротивление». Американские аналитики предлагают странам Прибалтики закупить у США различные вооружения, в том числе беспилотники и противотанковые комплексы на сумму в 125 млн долларов.

Как говорил в апреле прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу, сейчас на территории Прибалтики сосредоточена 10-тысячная наступательная группировка войск США и НАТО и одновременно «активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях, количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер».

Согласно официальной информации НАТО (данные за март этого года), в Эстонии находятся 1073 военных (это прежде всего бронированный батальон с танками и бронемашинами, самоходными артиллерийскими и противовоздушными средствами, группы наблюдения и разведки, а также элементы материально-технического обеспечения), в Латвии – 1401 (в том числе механизированный пехотный батальон с боевыми бронированными машинами, рота горных войск, снайперские команды, минометные и противотанковые подразделения, мотострелки с танками), а Литве – 1055 (бронированная и механизированная пехотная рота, штаб боевой группы).

Американские войска дислоцированы только на территории Польши (889 человек – это служащие бронированной кавалерийской эскадрильи с боевой службой и средствами поддержки), а всего на территории страны 1218 человек из воинского контингента НАТО. Как подчеркивают в Брюсселе, «НАТО усилило свое присутствие в восточной части Альянса за счет мультинациональных боевых подразделений». В их основе военнослужащие из Великобритании, Бельгии, Дании, Исландии, Италии, Канады, Словакии и других стран блока.

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Также указывается на то, что эти соединения находятся в состоянии боеготовности и демонстрируют «силу трансатлантической связи». «Их присутствие делает четким то, что атака на одного союзника будет воспринята как атака на весь Альянс», – предупреждают натовцы.

В экспертной среде считают закономерным появление подобных докладов. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев называет это предвестником развала НАТО как цельной организации. Источником этого развала Альянс считает Россию, которая благодаря своим усилиям укрепляет международную безопасность, а не разрушает, как это пытаются трактовать натовские аналитики. Таким образом происходит подмена понятий угроз странам НАТО угрозами существования НАТО как таковой.

«Россия своими действиями нивелирует значение НАТО в мире. Но натовское руководство не может сказать напрямую о том, что со временем альянс будет выглядеть ненужным», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

По его словам, для европейцев НАТО не является гарантом обеспечения собственной безопасности, именно поэтому никуда не исчезает проект создания общеевропейской армии. Французы и немцы по-прежнему серьезно рассматривают такую перспективу, но сейчас стали меньше заявлять об этом, а сосредоточились на конкретных действиях.

«В 2018 году Франция вошла в пятерку стран по расходам на военные нужды, а Россия даже не вошла в эту пятерку. Однако

Россия – это вызов для НАТО в том смысле, что Москва показывает, что можно очень эффективно обеспечить свою безопасность без участия Альянса. НАТО не защищает, а навязывает другим странам свои коммерческие проекты»,

– уверен эксперт.

Примером такого проекта собеседник назвал покупку Швецией и Польшей американских комплексов «Пэтриот», за которые «пришлось платить в два-три раза больше, чем они предполагали». «Все это – накопление внутринатовского кризиса. Поэтому Альянсу приходится все время говорить, что НАТО нужно и необходимо, потому что есть Россия. Натовцы цепляются за свое выживание подобными докладами. Все эти так называемые аналитические статьи – это даже не крики, а вопли», – подчеркивает эксперт.

Что касается ситуации в прибалтийских странах, то находящиеся у власти русофобские элиты, уверен эксперт, всерьез опасаются повторения крымского сценария, при котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. «Местные элиты каждое утро смотрят в окно: не появились ли на горизонте русские танки, не взяли ли неграждане (местный юридический статус бывших граждан СССР, преимущественно русских) власть в стране? Они всерьез проверяют эту информацию, а НАТО использует этот страх, чтобы поддержать значимость своей организации. Они нашли себя, слились в русофобском танце», – говорит эксперт.

Впрочем, Перенджиев предупредил о негативных последствиях от увеличения натовских контингентов в прибалтийских странах. Если сейчас некоторые жители рады присутствию натовского ботинка на своей земле, то в будущем ситуация изменится кардинальным образом. Это показывает опыт других стран, например, Японии, где растет недовольство американцами на Окинаве.

«Со временем между населением стран Прибалтики и натовскими военнослужащими будет нарастать конфликт. Это неизбежно. В конечном итоге население этих республик может потребовать выдворить натовцев из страны. Для них это будет оккупация со стороны НАТО под видом русофобии. Русофобия нынешних властей в странах Прибалтики сработает в пользу сценария освобождения от НАТО и возвращения стран Балтии под влияние России», – прогнозирует Перенджиев.

На то, что местное население рано или поздно потребует сближения с Россией, указывают и другие факторы. По словам эксперта, в процентном отношении русских в республиках становится все больше, потому представители местного этноса, в основном молодежь, стараются уехать в более благополучные страны Европы, «а русское население остается и выживает, оно привыкло к этому». «Есть еще один момент с выдачей паспортов... В странах Балтии все русские приравнены к негражданам. А раз они не граждане, значит, их можно сделать гражданами России... И в конечном итоге в странах Балтии пройдет референдум, на котором жители скажут, что они хотят быть в составе России», – уверен Александр Перенджиев.

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