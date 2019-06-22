В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Военный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом маловероятен, однако возможен, следует из доклада Оборонного колледжа НАТО «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО».

В документе отмечается, что в Прибалтику необходимо отправить еще больше американских войск, так как балтийские республики якобы могут стать для Москвы «способом разрушить архитектуру безопасности Европы», передает РИА «Новости».

Указывается, что за последние десять лет Россия «продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности».

«Риск военного конфликта между НАТО и Россией низкий, однако нельзя его не рассматривать как вероятность», – заявляют авторы доклада.

С целью снижения рисков они предлагают усилить потенциал сдерживания альянса в Прибалтийских республиках «отправкой американских войск на балтийскую землю».

Ранее Пентагон заявил о планах России «изменить мировой порядок».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД