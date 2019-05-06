Жители Прибалтики радуются бесчинствам натовских солдат

Перестрелки на улицах, поломанные заборы, осквернение государственного флага и избиение местных жителей. Все это – признаки учений, которые регулярно проводит НАТО в Прибалтике. Очередные маневры НАТО «Весенний шторм» начались в Эстонии, но реакция самих прибалтов на все эти бесчинства для россиян выглядит, пожалуй, парадоксальной.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше «для укрепления восточного фланга» альянса четыре международных батальона общей численностью более четырех тысяч человек. Кроме этого, альянс регулярно забрасывает в регион для проведения учений и дополнительные контингенты.

Начавшийся 29 апреля «Весенний шторм» продлится до 17 мая. В главном штабе Сил обороны Эстонии отмечают, что в ходе этих маневров «военнослужащие на разных уровнях будут отрабатывать приемы синхронизации планов боевых действий, сотрудничество в управлении, повышение готовности к выполнению тактических задач». В «Весеннем шторме», помимо собственно эстонцев, участвуют военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии и Франции. В маневрах задействованы подразделения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил.

В воздушном пространстве Эстонии активно оперируют немецкие и английские истребители Eurofighter, польские штурмовики Су-22, вертолеты ВВС Великобритании и США Wildcat, Apache и Pavehawk. По дорогам пылят сотни единиц наземной техники – в том числе французские тяжелые танки Leclerc, британские танки Challenger, бельгийские бронетранспортеры Piranha. Ее так много, что эстонские военные заранее призвали мирных жителей «к терпению и пониманию». Представители Сил обороны страны признают, что в ходе маневров неизбежны «небольшие повреждения второстепенных дорог, лесов и полей», но обещают, что нанесенный учениями ущерб будет возмещен.

«По всей вероятности, малые дороги пострадают. Так происходит каждый раз, хоть мы и стараемся этого избежать. О повреждениях следует сообщать мне. Если мы замечаем повреждения, то отмечаем их и всегда связываемся с владельцем. В основном люди относятся с пониманием, а предъявляемые требования о возмещении ущерба становятся все честнее», – сказал в телеэфире главнокомандующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем. Он признал, что во время учений боевые машины могут, например, проехать через заборы.

Судя по постам в социальных сетях, учения уже причиняют эстонцам определенные неудобства. В частности, жители городка Кехра жалуются:

«Посреди белого дня приехала колонна машин, вылезли военные, начали бегать по всему городу (около жилых домов, около детского садика, около школы) и стрелять из автоматов.

Это возможно только в маленьком городе? А что было бы, если бы это произошло в Таллине? Я понимаю, что учения объявлены. Но никто не предупреждал, что это будет в таком виде и прямо в городе. Разве можно это делать на виду у жителей, у маленьких детей, у больных людей?»

Жалобы такого рода раздавались и в прошлом году – когда в районе литовской Клайпеды альянс проводил маневры «Храбрый грифон – 2018». Жительница города Юлия Добилене написала в соцсети: «Можно, конечно, хихикать над происходящим. Можно объяснять детям про учения и про «не бойтесь, это хорошие дяди». Но уже больше часа в городе «перестрелка». Рядом с нами три больницы (одна из них для престарелых), несколько школ и детских садов. И я, как гражданка Литовской Республики, хочу сказать: я – против военных учений в черте города!»

Пост вызвал много откликов. «Для тренировок есть полигоны. Там есть здания, можно бегать сколько угодно и никому не мешать. Я вот не понимаю, почему я должен просыпаться несколько раз за ночь из-за того, что в двадцати метрах от моих окон на улице Клайпедос круглосуточный трафик военного металлолома», – жаловался Николай Морозов. «Государство показательно тратит деньги. Не пенсии повышает, не больницы ремонтирует. Проводит дурацкие военные учения с большим количеством посторонних свидетелей и, как следствие, большим потенциальным риском для этих зевак», – отметила Юлия Баранецкая. Некоторые жители не без иронии сравнили маневры с игрой в Counter-Strike.

«Ударная волна сбила с ног»

Факт того, что милитаризация региона оказывает все большое воздействие на его гражданское население, подтверждает недавний скандальный случай. В середине апреля 2019 года на участок жителя Латвии Евгения, располагающийся в нескольких километрах от базы НАТО Адажи (под Ригой), внезапно упал и взорвался боевой снаряд. К счастью Евгения, сам он в тот момент на участке отсутствовал.

«Позвонил офицер Национальных вооруженных сил, сообщил, что с адажского полигона улетел снаряд, который упал на наш земельный участок. Воронка примерно четыре на четыре метра, метр глубиной. Возник пожар, приехала машина, двое военных тушат. Мы находимся далеко за пределами полигона. Сначала идет полигон, потом разделительная зона, километров пять, и только потом частные территории. На этом нашем участке нет никаких строений, там чистый лес. Но через двести метров живут люди, там хутор, достаточно населенный. Вокруг нас еще четыре хутора, в которых постоянно живут люди», – рассказал прессе оторопевший землевладелец.

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Неподалеку от места падения снаряда находился во дворе своего дома местный житель Андрис с сыном. «Ударная волна почти сбила с ног. Воздушная волна была такой мощной, что даже я, взрослый человек, пару секунд не мог понять, что произошло», – жаловался Андрис. В результате возникшего пожара выгорело около 600 квадратных метров частной территории.

Кандидат в депутаты Европарламента от оппозиционной партии «Согласие», известный в Латвии тележурналист Григорий Зубарев опубликовал по этому поводу пост в сети Facebook. Этот пост привлек внимание Службы государственной безопасности Латвии – в частности, спецслужбу заинтересовало выражение «обстрел натовцами мирных жителей». В СГБ назвали публикацию Зубарева «провокационной» и пришли к выводу, что она «отвечает попыткам России распространять миф о размещенных в Латвии силах союзников по НАТО, как об угрозе местным жителям».

Вообще, база в Адажи оказывается в эпицентре скандала не в первый раз. Так, в марте 2019 года в эфире латвийского телевидения прозвучала жалоба, что обитатели базы замусорили окрестности использованной одноразовой посудой. Комендант базы Арманд Ветерс признался, что у них сломалась посудомоечная машина и теперь приходится есть с пластика и картона. За три недели только после обедов осталось 28 тысяч использованных ложек, вилок и ножей и столько же тарелок и стаканов. И теперь местные жители сетуют, что окрестности базы завалены мусором.

Тема загрязнения окрестностей уже долгое время активно обсуждалась в соцсети Facebook. Пользователь под ником Нина Владимировна выложила в группе «Рижский клуб собачников» фотографию выброшенных солдатами пластиковых бутылок и пакетов от сухого армейского пайка. Тема оказалась больной – стали высказываться и другие латвийцы. «Да, я тоже видела в адажском лесу кучи банок и упаковок явно от армейского пайка. И лес весь разворотили, просто сердце болит!» – написала Erika Kostenko. «У нас и своих, извините, свиней хватает», – подхватила Valerie Tyr.

Некоторые из участников дискуссии вспомнили нашумевшую историю 2014 года. Тогда мэр портового Вентспилса Айварс Лембергс выступил с жалобой в адрес прибывших в город моряков НАТО:

те шлялись пьяными по городу, мочились на витрины, рвали цветы с клумб, чтобы подарить их проституткам, приставали к женщинам и вступали в драки с местными жителями.

В ноябре 2016-го громкий инцидент произошел в Риге, когда молодой латыш-юрист Аксель Айзкалнс зашел в McDonalds в центре города, где, ему на беду, находилась и группа пьяных британских солдат. Они начали дразнить латыша, дергали его за галстук и лишь смеялись над просьбами Акселя оставить его в покое. Закончилось дело сломанным носом латыша, оказавшегося в палате лицевой хирургии.

Но самое серьезное потрясение ему нанесла не травма, а британский портал Telegraph.co.uk, написавший, что «пророссийский активист напал на британских солдат в Риге». «Можно сказать, я получил второй удар по голове, сопровождавшийся огромным шоком, а не переломом носа и сотрясением мозга. Когда я представил, насколько огромна аудитория читателей этого сайта, сколько вообще людей узнают всю эту абсурдную информацию, то начал понимать, насколько легко манипулировать массами в наше время», – жаловался пострадавший. Эту же «утку» перепечатали и латвийские порталы.

Ребята любят развлечься

Англичане вообще любят поураганить в Риге. В апреле 2018-го имел место случай, когда трое пьяных британских офицеров подрались с сотрудниками полиции Латвии. Один из военных был задержан, для усмирения другого полицейским пришлось применить перцовый газ. Буяны служили в 19-м и 4-м Королевском артиллерийском полках. Написавшая об инциденте газета Sunday Times отмечает, что британских военнослужащих предупреждают о том, что любые их действия могут быть использованы «российскими и пророссийскими изданиями» для дискредитации войск НАТО в регионе. «Им было сказано не совершать глупых поступков, но они действовали глупо», – цитирует газета слова своего анонимного источника в минобороны Великобритании. «Нужно признать: люди совершают ошибки», – сказал собеседник Sunday Times.

В Риге же в июне 2016 года четверо пьяных солдат-британцев повредили автомобиль такси, устроив танцы на его крыше. В латвийском министерстве обороны сообщили, что эти вояки прибыли в Прибалтику для участия в учениях Saber Strike – 2016. Тогда же стало известно, что местные следственные органы занимаются делом о тяжелой аварии, которую в 2015-м совершил американский военнослужащий. В аварии пострадали пять человек, в том числе стартовавший под латвийским флагом российский пилот авторалли Василий Грязин. Неспешность следствия была связана с неприкрытым желанием латвийских властей дать солдату спокойно покинуть пределы Латвии.

В феврале 2018-го в одном из баров литовского Каунаса произошла ночью драка с участием пьяных немцев из дислоцированного на полигоне в Рукле батальона НATO. Вовлеченному в конфликт литовцу сломали нос и нанесли ушиб спины. Затем передрались трое немцев, конфликт пришлось улаживать с помощью полиции. Подобный же случай с участием немецких солдат имел место в одном из баров Руклы и в октябре 2017-го. В начале 2017-го полиция литовской же Клайпеды задержала пятерых нетрезвых и агрессивно настроенных чешских военнослужащих. Стражам порядка пришлось применить электрошокеры, чтобы успокоить разбушевавшихся союзников по НATO. В разное время конфликты с участием зарубежных солдат на почве употребления алкоголя вспыхивали в Шяуляе, Ионаве, Вильнюсе.

Выкидывали «дорогие гости» фокусы и покруче. В Каунасе весной 2016 года пьяные американские военные сорвали со здания прокуратуры государственный флаг Литвы и разорвали его. Литовская полиция скрыла факт надругательства над одним из символов государства. Преступление не вошло в официальную республиканскую сводку происшествий, ЧП стало известно исключительно благодаря прессе. А месяцем ранее пьяные американские солдаты устроили дебош в аквапарке литовского курортного города Друскининкай, нахамив сотрудникам и разворотив там декоративную стенку.

При всем при этом большинство жителей Прибалтики (за исключением местных русских) относится к факту пребывания в их странах зарубежных солдат очень положительно – в них видят защитников от «непредсказуемой России». Если среди этнических эстонцев, по данным опросов, пребывание в их стране союзников по альянсу поддерживает почти 90% населения, то среди говорящих по-русски – лишь 27%. В Латвии альянс поддерживают 49% жителей, видят в нем угрозу 16%, не считают ни защитой, ни угрозой – 29% (впрочем, там и русских куда больше). В Литве защиту в НАТО видят 57% населения, негативно к альянсу относятся 13% жителей, нейтрально воспринимают – 22%. Поэтому большинство жителей этих государств готовы терпеть выходки «защитников». Ведь безопасность, как известно, дорогого стоит.