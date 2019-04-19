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19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 16:16  |  vz.ru
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Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
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Чем Россия встретит французских танкистов

Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базыФото: mil.ee
Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

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            Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базы   19 апреля 2019, 14:58
            Фото: mil.ee
            Текст: Андрей Резчиков,
            Михаил Мошкин

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            Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия?

            Эстония в конце недели дважды стала информационным поводом. Во-первых, из-за встречи эстонского президента Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным, призванной дать импульс контактам России с прибалтийской республикой. И, во-вторых, из-за события, которое явно не идет на пользу таким контактам.

            Стало известно, что в следующий вторник в эстонский город Тапа (который находится в 140 километрах от российской границы) перебросят группу французских военнослужащих и бронетехники для усиления батальонной тактической группы НАТО.

            О прибытии почти трех сотен военных, четырех танков и 24 боевых машин пехоты сообщила пресс-служба посольства Франции в Таллине.

            В состав группы войдут военнослужащие 2-й бригады французской армии. Судя по открытым данным, речь идет о бригаде с пунктом постоянной дислокации в Страсбурге, а в Тапу доставят четыре из имеющихся в бригаде 120 танков «Леклерк». Кроме того, прибудут наемники из Иностранного легиона. Запланировано, что французские военные пробудут в Эстонии до конца августа.

            Натовскую бронетехнику доставят по железной дороге. В свое время по ней перевозили советскую военную технику. До распада СССР в Тапе находилась советская военная база. Здесь, в частности, базировались зенитно-ракетная бригада, истребительный авиаполк (в том числе отсюда вылетали самолеты на перехват «авиатуриста» Матиаса Руста), а также отдельная эскадрилья вертолетов Ми-24.

            С начала 2000-х здесь находится база эстонской армии: артиллерийский и инженерный батальоны, батальон ПВО. После 2016 года здесь же базируется эстонская батальонная боевая группа НАТО. «Эстонской» она называется лишь по месту дислокации. Группа – под британским командованием и с участием британских военных (численностью до 800 человек), при поддержке Франции и Дании. Этим, собственно, и объясняется новое, едва ли не первое после войны 1812 года, появление вооруженных французов у российских границ.

            Эстонская, а также латвийская, литовская и польская батальонно-тактические группы входят в многонациональный корпус НАТО «Северо–Восток» со штаб-квартирой в польском Щецине. Латвийский батальон возглавляется Канадой, литовский – Германией, а польский – США. Появление этих подразделений связано с программой НАТО «Расширенное передовое присутствие» (Enhanced Forward Presence, EFP), которая была принята после воссоединения Крыма с Россией и событий в Донбассе.

            По оценке Минобороны России, которую в 2017 году озвучил министр обороны Сергей Шойгу, численность четырех батальонных тактических групп НАТО в Прибалтике и Польше – пять тысяч человек.

            Но не следует забывать и о силах быстрого реагирования. Речь идет о так называемых четырех тридцатках: о создании к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий, готовых развернуться при необходимости в течение 30 дней – в том числе для помощи многонациональным батальонам НАТО в Польше и Прибалтике.

            Пока французские танки едут в Эстонию, в Литве продолжаются начавшиеся в среду учения Eager Leopard («Стремительный леопард»). Маневры проводятся «литовской» многонациональной боевой группой НАТО – в них участвуют 650 военнослужащих из Германии, Норвегии, Нидерландов и Чехии. «Это особенно важно для подготовки к полевым учениям уровня 3 «Железный волк», которые мы проведем с нашими литовскими партнерами в июне», – цитирует портал «Военное обозрение» заявление, которое сделал командующий боевой группой НАТО в Литве подполковник Пер Папенбрук.

            Одновременно в апреле в Прибалтике проходят аж три серии воздушных учений НАТО Ramstein Alloy с привлечением ВВС стран – партнеров альянса, Финляндии и Швеции. Будут отработаны сценарии защиты одного из союзников от нападения.

            Что касается непосредственно Эстонии, то в начале апреля военнослужащие НАТО отрабатывали в Таллине ведение уличных боев. А с 29 апреля по 10 мая в той же прибалтийской республике пройдут маневры Spring Storm («Весенняя буря») с участием сил обороны Эстонии, натовских «гостей», размещенных по линии «Расширенного передового присутствия», и других войск НАТО. Предполагается участие до 10 тысяч военнослужащих.  

            «НАТО использует это как опыт для своих военнослужащих и демонстрирует поддержку странам Прибалтики – своих младших партнеров», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. – Другая цель – получше изучить новый для НАТО театр военных действий».

            Имеет место желание альянса «вскрыть российскую противовоздушную оборону», узнать размещение радиолокационных комплексов в составе зенитно-ракетных систем. «Им не удается достичь желаемого результата несмотря на то, что они подняли интенсивность полетов», – подытожил эксперт.

            Еще одна цель – демонстрация присутствия, или, проще говоря, бряцанье оружием. По его словам, таким образом альянс сдерживает якобы «агрессивные планы России, которая якобы хочет напасть на Прибалтику». Эксперт предупредил: «Их игры с оружием могут привести к историям, подобных тем, что была с ракетой класса «воздух-воздух», которая ушла с одного из самолетов НАТО и ее так и не смогли найти.

            Если вдруг они еще поиграют в «войнушку» или в «зарницу», могут произойти и другие инциденты».

            Чем в случае необходимости может встретить французских «гостей» Россия?

            «Четыре танка, два десятка боевых машин пехоты и три сотни солдат – это не очень много. Это две усиленных роты танковых взводов. Особо переживать по этому поводу не стоит. У нас на этом направлении стоит целый Западный военный округ (ЗВО) и целая 6-я армия. Так что вполне управимся в случае чего», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал армии в отставке Владимир Болдырев.

            Действительно, что касается сухопутных войск, то на прибалтийском направлении в распоряжении ЗВО находятся: 6-я общевойсковая Краснознаменная армия (воссозданная в 2010 году) и 1-я гвардейская танковая армия, вновь сформированная в 2016-м. В Ленинградской области базируется 138-я отдельная мотострелковая Красносельская бригада. В Псковской области – 25-я Севастопольская мотострелковая бригада им. Латышских стрелков, 9-я гвардейская артиллерийская и 26-я ракетная бригады.

            В начале марта министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что военные группировки в нескольких округах, в том числе в ЗВО, ожидает укрепление. До конца года в составе Западного округа появится зенитный ракетный полк мобильного резерва. Предполагается, что это на 40% увеличит эффективность прикрытия военных и государственных объектов на Балтийском операционном направлении. В марте на дежурство в Калининградской области заступил полк ЗРК С-400 «Триумф».

            Эшелонированная противовоздушная оборона на западном направлении была выстроена в первую очередь, чтобы позволить «плотно наблюдать за всем происходящем в воздушном пространстве на большом расстоянии», отмечает Леонков. «Когда они устраивают полеты самолетов-разведчиков, мы видим их на достаточно большой дистанции. Когда они приближаются к тем точкам, куда следовать дальше нельзя без сопровождения нашей авиации, наши самолеты поднимаются в воздух. Точно так же происходит с другой техникой. Если в море появляются соединения кораблей без предварительного уведомления о проведении учений, то их сопровождают корабли Балтийского флота. Наши вооруженные силы боеспособны на этом направлении», – рассказал эксперт.

            «НАТО показывает, что готово к активным действиям на этом направлении. В какой-то степени они провоцируют нас. Но мы уже давно готовы к этому, поэтому на этом направлении создана соответствующая группировка, которая значительно превосходит группировку войск с противоположной стороны», – резюмирует генерал Болдырев.

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