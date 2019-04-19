Генерал оценил усиление бронетанковой группировки НАТО в Прибалтике

Взгляд
19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
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Почему отношения с Эстонией важны для России

«Давно не виделись», – заметил Владимир Путин, приветствуя в Москве коллегу – президента Эстонии Керсти КальюлайдФото: Alexander Nemenov/Pool/Reuters
«Бесполезно разговаривать с Прибалтикой или Польшей, разговаривать нужно с США или Германией». Эту позицию часто можно встретить в СМИ и в интернете, но она ошибочна. Визит президента Эстонии в Москву после долгого перерыва – это значимое событие, дающее нам возможность решать не только вопросы государственной выгоды, но и вопросы чести. Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

Ольга Ускова, предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies
Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...

Майор не звонит

Дмитрий Ольшанский, публицист
Всеобщий и обязательный призыв исчез. Ну, почти исчез. И войны, проводимые силами призывников, тоже исчезли. Большое счастье, на самом деле – и незаметное, как любое счастье. Наверное, это и называется «болото насилия и лжи». Подробности...
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«Мракобесы» не хотят экспериментов за свой счет

Наталья Холмогорова, правозащитник
Пока столичные деятели культуры просаживают сотни государственных миллионов на антирусское искусство, в Воронеже привлекают к ответственности скромного директора одного из самых интересных музеев мира. За растрату, которой не было. Подробности...
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      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
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            Генерал оценил усиление бронетанковой группировки НАТО в Прибалтике

               19 апреля 2019, 12:02
            Фото: Вадим Жернов/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков,
            Михаил Мошкин

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            «У нас на этом направлении стоит целый округ и целая Шестая армия. Так что вполне управимся в случае чего», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал армии запаса Владимир Болдырев. Так он прокомментировал переброску тяжелой бронетехники НАТО к границам России.

            Российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев подчеркивает, что перебрасываемая НАТО в Эстонию к границам России бронетехника немногочисленная. Сейчас не стоит рассматривать ее как серьезную военную силу.

            В следующий вторник в эстонский город Тапа (находящийся в 140 километрах от российской границы) перебросят группу французских военнослужащих и бронетехники. Сообщается  примерно о 300 военных, четырех танках и 24 БМП.  Запланировано, что французские военные пробудут в Эстонии до конца августа. Напомним, в начале апреля военнослужащие НАТО отрабатывали в Таллине ведение уличных боев.

            «Четыре танка, два десятка боевых машин пехоты и три сотни солдат – это не очень много. Это две усиленных роты танковых взводов. Особо переживать по этому поводу не стоит. У нас на этом направлении стоит целый округ и целая Шестая армия. Так что вполне управимся в случае чего», – заверил Болдырев.

            Что касается сухопутных войск, то на прибалтийском направлении в распоряжении ЗВО находятся:  6-я общевойсковая Краснознаменная армия (воссозданная в 2010 году) и 1-я гвардейская танковая армия, вновь сформированная в 2016-м. В Ленинградской области базируется 138-я отдельная мотострелковая Красносельская бригада, в Псковской области – 25-я Севастопольская мотострелковая бригада имени Латышских стрелков, 9-я гвардейская артиллерийская и 26-я ракетная бригады.

            Летом 2017 года танкисты мотострелкового полка ЗВО на учениях в Нижегородской области впервые применили тактику «круговая карусель» (непрерывное огневое воздействие на противника) при поддержке наступления мотострелковых подразделений. Отрабатывалась тактика по наступлению и прорыву эшелонированной системы обороны противника, который занял укрепленный район в городских условиях. 

            Добавим, что в начале марта министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что военные группировки в нескольких округах, в том числе в ЗВО, ожидает укрепление. До конца года в составе Западного округа появится зенитный ракетный полк мобильного резерва. Это на 40% увеличит эффективность прикрытия военных и государственных объектов на Балтийском операционном направлении. В марте на дежурство в Калининградской области заступил полк ЗРК С-400 «Триумф».

            Генерал армии Болдырев убежден, что подобная переброска осуществляется с целью побряцать оружием вблизи российских границ, а также обозначить свое присутствие.

            «НАТО показывает, что готово к активным действиям на этом направлении. В какой-то степени они провоцируют нас. Но мы уже давно готовы к этому, поэтому на этом направлении создана соответствующая группировка, которая значительно превосходит группировку войск с противоположной стороны», – отметил генерал.

            Однако если группировка продолжит увеличиваться и НАТО начнет проводить военные маневры, «то это другое дело, нужно будет это оценивать иначе». «А пока НАТО просто показывает свое присутствие», – подытожил Владимир Болдырев.

            В городе Тапа, где до распада СССР находилась советская военная база и аэродром, сейчас базируется эстонская батальонная боевая группа НАТО под британским командованием и с участием британских военных (численностью до 800 человек), при поддержке Франции и Дании.

            Батальонно-тактические группы НАТО: эстонская, латвийская, литовская и польская (названные так по местам дислокации) – входят в многонациональный корпус «Северо-Восток» со штаб-квартирой в польском Щецине. Появление этих подразделений связано с программой расширенного военного присутствия НАТО в Восточной Европе, которая была принята после воссоединения Крыма с Россией и событий в Донбассе.

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