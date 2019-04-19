Генерал оценил усиление бронетанковой группировки НАТО в Прибалтике

«У нас на этом направлении стоит целый округ и целая Шестая армия. Так что вполне управимся в случае чего», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал армии запаса Владимир Болдырев. Так он прокомментировал переброску тяжелой бронетехники НАТО к границам России.

Российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев подчеркивает, что перебрасываемая НАТО в Эстонию к границам России бронетехника немногочисленная. Сейчас не стоит рассматривать ее как серьезную военную силу.

В следующий вторник в эстонский город Тапа (находящийся в 140 километрах от российской границы) перебросят группу французских военнослужащих и бронетехники. Сообщается примерно о 300 военных, четырех танках и 24 БМП. Запланировано, что французские военные пробудут в Эстонии до конца августа. Напомним, в начале апреля военнослужащие НАТО отрабатывали в Таллине ведение уличных боев.

«Четыре танка, два десятка боевых машин пехоты и три сотни солдат – это не очень много. Это две усиленных роты танковых взводов. Особо переживать по этому поводу не стоит. У нас на этом направлении стоит целый округ и целая Шестая армия. Так что вполне управимся в случае чего», – заверил Болдырев.

Что касается сухопутных войск, то на прибалтийском направлении в распоряжении ЗВО находятся: 6-я общевойсковая Краснознаменная армия (воссозданная в 2010 году) и 1-я гвардейская танковая армия, вновь сформированная в 2016-м. В Ленинградской области базируется 138-я отдельная мотострелковая Красносельская бригада, в Псковской области – 25-я Севастопольская мотострелковая бригада имени Латышских стрелков, 9-я гвардейская артиллерийская и 26-я ракетная бригады.

Летом 2017 года танкисты мотострелкового полка ЗВО на учениях в Нижегородской области впервые применили тактику «круговая карусель» (непрерывное огневое воздействие на противника) при поддержке наступления мотострелковых подразделений. Отрабатывалась тактика по наступлению и прорыву эшелонированной системы обороны противника, который занял укрепленный район в городских условиях.

Добавим, что в начале марта министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что военные группировки в нескольких округах, в том числе в ЗВО, ожидает укрепление. До конца года в составе Западного округа появится зенитный ракетный полк мобильного резерва. Это на 40% увеличит эффективность прикрытия военных и государственных объектов на Балтийском операционном направлении. В марте на дежурство в Калининградской области заступил полк ЗРК С-400 «Триумф».

Генерал армии Болдырев убежден, что подобная переброска осуществляется с целью побряцать оружием вблизи российских границ, а также обозначить свое присутствие.

«НАТО показывает, что готово к активным действиям на этом направлении. В какой-то степени они провоцируют нас. Но мы уже давно готовы к этому, поэтому на этом направлении создана соответствующая группировка, которая значительно превосходит группировку войск с противоположной стороны», – отметил генерал.

Однако если группировка продолжит увеличиваться и НАТО начнет проводить военные маневры, «то это другое дело, нужно будет это оценивать иначе». «А пока НАТО просто показывает свое присутствие», – подытожил Владимир Болдырев.

В городе Тапа, где до распада СССР находилась советская военная база и аэродром, сейчас базируется эстонская батальонная боевая группа НАТО под британским командованием и с участием британских военных (численностью до 800 человек), при поддержке Франции и Дании.

Батальонно-тактические группы НАТО: эстонская, латвийская, литовская и польская (названные так по местам дислокации) – входят в многонациональный корпус «Северо-Восток» со штаб-квартирой в польском Щецине. Появление этих подразделений связано с программой расширенного военного присутствия НАТО в Восточной Европе, которая была принята после воссоединения Крыма с Россией и событий в Донбассе.

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