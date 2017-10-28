Польша предает собственный ВПК ради противостояния с Россией

Польские политики и военные все чаще позволяют себе агрессивные высказывания в адрес России и порою прямо призывают готовиться к войне. Варшава официально объявила о масштабной программе перевооружения армии. Кто именно получит гигантские деньги, предназначенные на закупку оружия, и как это связано с антироссийской политикой польских властей?

Известный в Польше политический публицист Марек Будзиш, некогда являвшийся сотрудником бюро премьер-министра и пользующийся на родине репутацией «специалиста по России», опубликовал на портале Nowa Konfederacja алармистскую колонку «Восточная политика Польши должна развиваться в Берлине и Брюсселе».

Будзиш пытается настроить читателей на пессимистический лад. «Нам следует осознать горькую правду: вопрос о нашей безопасности за нас не решит ни Евросоюз, ни, к сожалению, США. Это, в свою очередь, должно склонить нас к размышлениям – можно ли назвать пресловутые 2% ВВП, которые мы выделяем на оборонную сферу (согласно нормативам НАТО – прим. ВЗГЛЯД), достаточной суммой? Или нам следует увеличить объем расходов, сократив, например, непомерно раздутые социальные программы», – предлагает колумнист. В качестве положительного примера Марек Будзиш ссылается как раз-таки на Россию, которая, дескать, «тратит на вооружения гораздо больше 2% ВВП, в три раза превышающего по величине польский».

Эти высказывания консервативного публициста у многих в Польше вызвали раздражение. Они прозвучали как раз в тот момент, когда в стране шла подготовка к назначенной на 8 апреля общегосударственной забастовке педагогов, в которой, по некоторым данным, собирались участвовать почти 80% сотрудников польского сектора образования. Работники детсадов и школ жалуются, что власти нарушили обещание повысить с начала 2019 года зарплаты педагогов.

Однако Будзиш в своем алармизме не одинок – сходную точку зрения высказывают и местные военные, хотя и расходятся с ним в существенных нюансах. Так, в сентябре прошлого года изрядного ажиотажу наделали слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, опубликованные изданием Wirtualna Polska – о том, что Запад, дескать, готов ответить ядерным оружием на «российскую агрессию».

Применение ядерного оружия – самое страшное, что может случиться в современной войне. Неужели ситуация зашла так далеко, если об этом теперь заявляется настолько открыто?

Политолог, специалист по Польше Станислав Стремидловский в беседе со газетой ВЗГЛЯД заявил, что в данном случае речь идет не о настоящем интервью с отставным генералом – польское издание всего лишь опубликовало отрывок из книги Вальдемара Скшипчака «Мы на пороге войны», вышедшей в свет тогда же, в сентябре прошлого года. Стремидловский напоминает, что в Польше Скшипчак – не единственный писатель в погонах: есть еще сочинение генерала Мирослава Ружанского под названием «Почему мы проиграем войну с Россией?».

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Почему же польский генералитет внедряет в общественное сознание своей страны мысль о самой возможности подобной войны?

«Названия у книг броские, но в данном случае отставные польские высокопоставленные военные всего лишь решают свои задачи. Дело в том, что в Польше идет дискуссия на тему того, что обеспечит ее безопасность. Одни, например, Скшипчак, считают, что защитить страну способен только альянс НАТО, который «должен осознать, что Польша со стратегической точки зрения является чрезвычайно важным государством». Другие сомневаются в альянсе, приводят соответствующие заявления президента США Дональда Трампа и делают вывод, что Польша должна сама позаботиться о себе», – отмечет эксперт.

Все эти дискуссии ведутся на фоне заявленного министром обороны Польши Мариушем Блащаком плана модернизации вооруженных сил до 2026 года – на что Варшава собирается выделить 48,8 млрд долларов. «Это огромные деньги. Но как их потратить? Среди польских военных хватает людей, желающих, чтобы миллиарды освоил отечественный военно-промышленный комплекс. В то время как политики правящей партии «Право и Справедливость», похоже, решили этими деньгами расплатиться с американцами за поддержку их режима. Поэтому когда Скшипчак заявляет, что Польшу защитит только НАТО, это является информационной поддержкой решения не развивать собственную польскую оборонную промышленность и армию», – уверен Стремидловский.

Всестороннее перевооружение

А теперь о том, что происходит собственно с польской армией и оборонной промышленностью – и почему им потребовалась такая информационная поддержка.

28 февраля 2019 года министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о подписании нового «Плана технической модернизации вооруженных сил», срок действия которого простирается до 2026 года. В нем прописано, что всего на техническую модернизацию вооруженных сил страны предполагается потратить около 185 млрд злотых (48,8 млрд долларов по текущему курсу). Блащак выделяет шесть программ, которые, по его мнению, несут особо важное значение. Так, программа Harpia предусматривает закупку истребителей пятого поколения: уже известно, что приобретены будут машины F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin.

В рамках программы Narew Польша намерена начать у себя производство по лицензии зенитных ракетных комплексов малой дальности для замены имеющихся сейчас в распоряжении Варшавы ЗРК советского производства. Новые установки планируется интегрировать с уже закупленной Польшей системой боевого управления ПВО и ПРО IBCS.

Программа Homar («Лобстер») предполагает закупку ракетных систем с дальностью поражения до 300 км. По программе Kruk («Ворон») Польша хочет купить как минимум 32 ударных вертолета на смену устаревшей советской технике. Американцы предлагают Варшаве машины AH-64E Apache Guardian и Bell AH-1Z Viper, а европейский консорциум Airbus Helicopter – вертолеты Tiger. В свою очередь итальянская фирма Leonardo заключила соглашение с Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. о совместной разработке для Польши боевого вертолета AW249.

Программа Orka («Косатка») призвана укрепить польский флот. Самыми мощными его кораблями должны стать три дизель-электрические подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами.

Наконец, программа Cyber.mil.pl, как следует из ее названия, призвана усилить возможности Польши в виртуальной среде. Варшава активно создает силы для операций в киберпространстве. Первое такое подразделение будет создано уже в 2019-м, а полностью формирование «виртуальной армии» завершится в 2020 году. Она получит современное криптографическое и ИТ-оборудование на сумму 3 млрд злотых.

Золотое дно

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с польским «Планом модернизации», так это то, что он

станет настоящей золотой жилой для иностранных военных промышленников.

Военный эксперт, ученый секретарь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде Юрий Зверев обращает внимание на то, что 13 февраля 2019 года Варшава заключила с правительством США соглашение на сумму 414 млн долларов (около 1,5 млрд злотых) на поставку первого дивизионного комплекта ракетной системы M142 HIMARS. «Польша к 2023 году должна получить 18 боевых самоходных пусковых установок (ПУ) и две учебные ПУ, а также управляемые реактивные снаряды GMLRS, баллистические оперативно-тактические ракеты (ОТР) ATACMS, практические ракеты LCRR, а также сопутствующую технику и системы. В дальнейшем предполагаются новые закупки», – отмечает Зверев.

Эксперт советует обратить внимание и на другие военные программы, которые Мариуш Блащак не включил в число приоритетных. Среди них «Висла» – закупки ЗРК средней дальности. Контракт, предполагающий поставки к концу 2022 года двух батарей американских ЗРК Patriot с ЗУР РАС-3 MSE на сумму 4,75 млрд долларов, был подписан 28 марта 2018-го.

На второй стадии программы «Висла», после 2024 года, предполагается приобрести еще шесть батарей ЗРК Patriot, но уже с более дешевыми ЗУР SkyCeptor. Также Польша хочет закупить военные беспилотники, самолеты визуальной, электронной и радиолокационной разведки (возможно, на платформе Airbus С-295), три многоцелевых надводных корабля, дивизионные огневые модули 155-мм самоходных гаубиц Krab, батарейные огневые модули 120-мм самоходных минометов Rak, противотанковые управляемые ракеты, новые боевые машины пехоты и большегрузные машины.

Зверев обращает внимание на то, что если прежнее руководство польского министерства обороны во главе с Антонием Мацеревичем стремилось максимально вовлечь в программы модернизации вооруженных сил отечественную промышленность и обеспечить ей трансфер зарубежных технологий, то нынешнее во главе с Блащаком предпочитает прямые закупки систем вооружения за рубежом.

«Этот новый подход уже ярко проявился в недавнем контракте на закупку американских ракетных комплексов HIMARS по программе Homar. По этой программе Польша изначально рассчитывала выпускать пусковые установки, размещаемые на польских шасси, интегрировать в ракетные комплексы польские системы управления огнем и системы связи, получить ракетные технологии для хотя бы частичной локализации выпуска боеприпасов. В итоге ничего из этого добиться так и не удалось, и все деньги уйдут американским производителям», – свидетельствует эксперт.

Какой из всего этого следует вывод?

Польша в настоящее время претендует на роль региональной сверхдержавы, намеревающейся побороться за влияние в регионе не только с Россией, но и с Германией.

Проект «Междуморья», межгосударственного образования между Черноморьем и Балтикой, в котором Варшава будет играть первую скрипку, не дает покоя польским идеологам.

Но для этого Польше нужен могущественный «старший брат», способный обеспечить поддержку против региональных соперников. На роль «старшего брата» выбраны США, и Варшава всячески пытается подчеркнуть свои связи с заокеанским гегемоном. Отсюда же постоянные призывы Варшавы в духе «мы хотим больше американских солдат на своей территории».

И в этом плане «План модернизации» польской армии – не что иное, как попытка подкупить гегемона. Отдавая огромные суммы американским производителям оружия, Польша старается привязать к себе США прочными, как полагают в Варшаве, узами.