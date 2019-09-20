На учениях «Центр-2019» более 50 российских и китайских истребителей нанесли удар по противнику

Свыше 50 российских и китайских истребителей нанесли удар по условному противнику в ходе розыгрыша основного этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области, сообщили в Минобороны.

По сообщению ведомства, летчики поразили цели, имитирующие боевую технику, вооружение и огневые позиции, передает ТАСС.

Авиация нанесла массированный удар авиабомбами по критически важным объектам условного противника и неуправляемыми авиационными ракетами по колоннам бронетехники и средствам противовоздушной обороны войск условного противника. При этом системы наведения самолетов позволили применить ракетно-бомбовое вооружение, не входя в зону поражения средств ПВО.

В учениях авиацыы были задействованы перехватчики МиГ-31БМ, истребители Су-35, которые базировались на аэродроме Большое Савино в Перми, бомбардировщики Су-34 из Челябинской области, а также Су-24 и Су-30, которые были переброшены на аэродром Тоцкое под Оренбургом.

Ранее из Китая в Оренбургскую область Российской Федерации были перебазированы истребители Shenyang J-11 и бомбардировщики Xian JH-7А.

За активной фазой учений наблюдают президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Вместе с главами государств на командно-наблюдательном пункте на полигоне Донгуз находятся министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, начальник Главного управления боевой подготовки ВС России Иван Бувальцев, а также руководители делегаций, в том числе – министры обороны государств – членов ШОС.

Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что систему ПВО Центрального военного округа (ЦВО) проверили с помощью 50 самолетов и вертолетов в рамках стратегических учений «Центр-2019».

